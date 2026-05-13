Το κλασικό γουέστερν «Και οι επτά ήταν υπέροχοι» επαναλανσάρεται ως σειρά από το MGM+

Μάικλ Ίλι, Ματ Ντίλον και Γουίλ Πάτον είναι τα πρώτα ονόματα ηθοποιών που «στρατολογήθηκαν» για την τηλεοπτική μεταφορά του κλασικού γουέστερν των 60s «Και οι επτά ήταν υπέροχοι» του Τζον Σέρτζες σε σενάριο Γουίλιαμ Ρόμπερτς, για την πλατφόρμα MGM+, της Amazon.

Η σειρά «Magnificent Seven» κύκλου μόλις οκτώ επεισοδίων έχει δημιουργό τον Αμερικανό σεναριογράφο και τηλεοπτικό παραγωγό Τιμ Κρινγκ («Strange World», «Heroes»).

Ο Ίλι θα κάνει τον Βιν Τάνερ, ρόλο τον οποιον στην ταινία «κρατούσε» ο Στιβ Μακουίν. Ο Ντίλον, θα υποδυθεί τον Κρις Άνταμς, τον αρχηγό των επτά πιστολέρο- στο φιλμ τον έπαιξε ο Γιούλ Μπρίνερ- και ο Πάτον θα υποδυθεί έναν νέο χαρακτήρα.

Με φόντο την ταραχώδη αμερικανική Άγρια Δύση της δεκαετίας του 1880, η σειρά παρακολουθεί τους επτά χαρισματικούς- αλλά με προβληματικούς χαρακτήρες- πιστολάδες, οι οποίοι προσλαμβάνονται για να προστατεύσουν ένα φιλήσυχο χωριό Κουακέρων, έπειτα από αιματοβαμμένη επιδρομή μισθοφόρων ενός αδίστακτου και άπληστου γαιοκτήμονα που προσπαθεί να τους εκδιώξει για να καρπωθεί τη γη τους.

Καθώς η ομάδα εγκαθίσταται στο χωριό και προετοιμάζεται να αμυνθεί ενάντια σε συντριπτικές πιθανότητες, παλεύει με ένα κεντρικό ερώτημα: είναι αποδεκτή η βία για την υπεράσπιση ανθρώπων των οποίων η πίστη βασίζεται στη μη βία;

Η σειρά εξερευνά το παρελθόν καθενός από τους Επτά, τι διακυβεύεται για αυτούς και γιατί επιλέγουν αυτή την αποστολή — εμβαθύνοντας σε θέματα τιμής, θυσίας, λύτρωσης, ηθικής και πίστης.

Τα γυρίσματα της σειράς «The Magnificent Seven» αναμένεται να αρχίσουν τον Ιούνιο και όταν ετοιμαστεί θα μεταδοθεί από το premium γραμμικό κανάλι της MGM και θα «ανέβει» στην υπηρεσία streaming MGM+ με διανομή αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βραζιλία, το Μεξικό, την Κολομβία και τη Χιλή.

Στην ταινία του ’60, βασισμένη στο, επίσης έξοχο, φιλμ «Επτά Σαμουράι» του Ακίρα Κουροσάβα, πρωταγωνιστούσαν οι Γιουλ Μπρίνερ, Στιβ Μακουίν, Τσάρλς Μπρόνσον, Ρόμπερτ Βον, Τζέιμς Κόμπερν, Μπράντ Ντέξτερ και Χορστ Μπουχολτζ. Αξεπέραστη ταινία, με εμβληματική μουσική από τον Έλμερ Μπέρνστιν.

Η τηλεοπτική μεταφορά του γουέστερν δεν είναι η πρώτη. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 το CBS είχε μεταδώσει μια προσαρμογή που «έτρεξε» για δύο σεζόν. Αργότερα, το 2016, κυκλοφόρησε νέα κινηματογραφική πρόταση με τον ίδιο τιτλο σε σκηνοθεσία Αντουάν Φουκουά με τους Ντένζελ Ουάσινγκτον, Ίθαν Χοκ, Κρις Πρατ, Βίνσεντ Ντ’ Ονόφριο, Μάρτιν Σενμάγερ.

