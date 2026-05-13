Eurovision 2026: Το BBC αποθεώνει το «Ferto» – «Κομματάρα άλλου επιπέδου, η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία» (Videos)

Σε ρυθμούς Eurovision 2026 κινείται η Ευρώπη, αναμένοντας τον β΄ ημιτελικό και φυσικά, τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στη Βιέννη.

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ημιτελικός, με τον Ακύλα να αποθεώνεται από το κοινό στα social media, με Ελλάδα να λαμβάνει το εισιτήριο για τον τελικό μαζί με Φινλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία.

Εντυπωσίασε ο Akylas

Ο Akylas εντυπωσίασε με το «Ferto», παρουσιάζοντας ένα concept που θύμιζε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού.

Φορώντας τη χαρακτηριστική πορτοκαλί ενδυμασία και τα «γατίσια αυτιά», ξεκίνησε το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιλάμβανε τούνελ καθρεφτών και κατασκευές με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (επίσης με αυτιά), χόρεψε μαζί του, δημιουργώντας μία από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, ο Akylas χρησιμοποίησε πατίνι στο catwalk, ενώ σε μια κίνηση -φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου (2005)- χρησιμοποίησε τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη ως «ανθρώπινη λύρα».

Σε άλλο σημείο, έστειλε ένα προσωπικό μήνυμα στη μητέρα του, το οποίο μάλιστα, προβαλλόταν και στα αγγλικά, πριν ολοκληρώσει την εμφάνισή του με την «κορεάτικη καρδιά».

BBC: Η πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς

Τόσο η ερμηνεία όσο και η σκηνική παρουσία του Ακύλα εντυπωσίασαν το κοινό, με τα αποθεωτικά σχόλια στα social media να παίρνουν φωτιά!

Αντίστοιχος ήταν όμως και ο ενθουσιασμός εκ μέρους του BBC, καθώς σε δημοσίευμά του όπου αναλύει όλες τις εμφανίσεις του Α’ ημιτελικού της Eurovision 2026, αποθεώνει τον Ακύλα.

«Ο Έλληνας τραγουδιστής Akylas είχε την πιο φιλόδοξη σκηνική παρουσία της βραδιάς, κάνοντας αναφορές σε στοιχεία που κυμαίνονταν από την αρχαιοελληνική γλυπτική και την παράδοση του πλεξίματος μέχρι και τη μοναδική μέχρι σήμερα νικήτρια της Ελλάδας στη Eurovision, Έλενα Παπαρίζου. Το τραγούδι του, Ferto, αντιπαρέβαλε τον υλισμό της γενιάς των social media με τις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του κατά τη διάρκεια της ελληνικής οικονομικής κρίσης την περίοδο 2009-2018. Αν και θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους φετινούς διεκδικητές, έχει ακόμη να ξεπεράσει τη Φινλανδία, η οποία, σύμφωνα με τους bookmakers, συγκεντρώνει 34% πιθανότητες νίκης» αναφέρεται, συγκεκριμένα, στο δημοσίευμά του το BBC.

«Κομματάρα άλλου επιπέδου»

Παρόμοια ήταν και τα σχόλια στο Instagram του ειδικού καναλιού του BBC για τη Eurovision, με ανάρτησή του να χαρακτηρίζει το τραγούδι «κομματάρα».

«Ferto»! Αυτή η ελληνική κομματάρα είναι πραγματικά άλλου επιπέδου. Ο Ακύλας τα δίνει όλα -και ακόμη περισσότερα- στην εμφάνισή του στον ημιτελικό» έγραψε χαρακτηριστικά.

