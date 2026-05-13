Ανακαλεί (περίπου) η Αναστασίου την προσβλητική έκφραση για Τσίπρα: Ατυχής διατύπωση

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκαλέσε η δήλωσή της για τον Αλέξη Τσίπρα («να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά»), η πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, προχώρησε σε – μερική – ανάκληση της προκλητικής της έκφρασης, με μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook.

Συγκεκριμένα, το στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει ότι «σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων. Ο πολιτικός διάλογος οφείλει να είναι σκληρός, αλλά με όρια, θεσμικότητα, σεβασμό και στη βάση επιχειρημάτων. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ σωστό να αποσαφηνίσω τη θέση μου και να κλείσω το ζήτημα εδώ».

Ωστόσο, όπως η ίδια αναφέρει, «χωρίς να επιχειρώ κανέναν συμψηφισμό, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι στον δημόσιο διάλογο δεν επιδεικνύεται πάντοτε η ίδια ευαισθησία και αυστηρότητα απέναντι σε άλλες βαριές πολιτικές επιθέσεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Ο κ. Τσίπρας ουδέποτε ζήτησε συγγνώμη από τον Γιώργο Παπανδρέου για τον χαρακτηρισμό “Πινοσέτ”, ούτε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο για την άδικη εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis, ούτε βεβαίως από τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις αναφορές της τότε εκπροσώπου Τύπου περί δήθεν εκβιαζόμενου στην υπόθεση των υποκλοπών».

«Ούτε αναίρεσε όσα αναληθή κατέγραψε στο βιβλίο του για τη Φώφη Γεννηματά, προσβάλλοντας τη μνήμη της Προέδρου μας και ανακυκλώνοντας ψέματα, μολονότι τον είχε διαψεύσει τόσο η ίδια εν ζωή όσο και οι στενοί της συνεργάτες, μόνο και μόνο για να αποκαθάρει το κόμμα του από τη συνειδητή συγκυβέρνηση με την ακροδεξιά του Π. Καμμένου. Η κοινωνία περιμένει από όλους μας περισσότερη σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτικό πολιτισμό — και αυτό αφορά, χωρίς εξαιρέσεις, το σύνολο του πολιτικού συστήματος» κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωσή της είχε φέρει σε δύσκολη θέση το ΠΑΣΟΚ και είχε προκαλέσει πάνδημη καταδίκη, με την Έλενα Ακρίτα να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος. Αυτο δεν λέγεται καν ρητορική μίσους. Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου» και να υπενθυμίζει ότι Β. Αναστασίου είχε πει ότι «είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα».

