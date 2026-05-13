Διχάζει ως φαίνεται το ΠΑΣΟΚ η κόντρα που άνοιξαν κάποιοι από τη Χαριλάου Τρικούπη με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, ακόμα και με την Metron Analysis του Στράτου Φαναρά, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του.
Ο στενός φίλος και συνεργάτης της Άννα Διαμαντοπούλου, Παναγιώτης Λούσκος δεν έχει όμως κανένα ενδοιασμό για τη σύγκρουση αυτή. Κόντρα στη φιλολογία που καλλιεργείται έμμεσα ή ευθέως από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παίρνει ανοιχτά και ξεκάθαρα το μέρος του κ. Φαναρά, με μία αιχμηρή ανάρτηση.
Γράφει ο κ. Λούσκος: «ΕΝΑΣ άκαιρος… ένας άστοχος “πολεμος” . Μια κόντρα που ΔΕΝ έχει κανένα θετικό αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς το αντίθετο, δημιουργεί σύγχυση και θολώνει την εικόνα της ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ. Κοινοποιώ την ανάρτηση του Στράτου Φαναρά γιατί γνωρίζω , εδώ και 35 χρόνια την επαγγελματική του “διαστροφη” , το κύρος της METRON ANALYSIS και πάνω απ όλα τον χαρακτήρα και τις ΑΞΙΕΣ ενός φίλου μου . Το θεωρώ ηθική μου υποχρέωση και ελπίζω να λήξει το θέμα όσο πιο γρήγορα γίνεται …Στράτο respect».
