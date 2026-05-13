Μπορεί μια άσκηση με αργές κινήσεις, ήρεμη αναπνοή και στοιχεία διαλογισμού να έχει αποτέλεσμα αντίστοιχο με έναν καθημερινό γρήγορο περίπατο; Σύμφωνα με μεγάλη κλινική δοκιμή, η απάντηση φαίνεται πως είναι «ναι».

Ο λόγος για το baduanjin, μια παραδοσιακή κινεζική πρακτική που εφαρμόζεται εδώ και αιώνες και συνδυάζει ήπια σωματική κίνηση, έλεγχο της αναπνοής και συγκέντρωση του νου. Σε ενήλικες με υπέρταση σταδίου 1, η άσκηση αυτή φάνηκε να οδηγεί σε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης μέσα σε τρεις μήνες, με τα οφέλη να διατηρούνται για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο JACC, το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό του American College of Cardiology, και έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη στοιχείο στη συζήτηση για το πώς απλές, χαμηλού κόστους παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Τι είναι το baduanjin

Το baduanjin αποτελείται από οκτώ δομημένες κινήσεις και συχνά περιγράφεται ως άσκηση νου και σώματος. Δεν απαιτεί μηχανήματα, βάρη, ειδικό χώρο ή μεγάλη εμπειρία. Μια τυπική συνεδρία διαρκεί περίπου 10 με 15 λεπτά, γεγονός που την κάνει εύκολη στην καθημερινή εφαρμογή.

Στην Κίνα ασκείται εδώ και περισσότερα από 800 χρόνια, συχνά σε πάρκα και κοινόχρηστους χώρους. Οι κινήσεις του είναι ήπιες, χαμηλής έως μέτριας έντασης, και συνδυάζουν στοιχεία αερόβιας δραστηριότητας, ευλυγισίας, ισομετρικής άσκησης και ενσυνειδητότητας.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο του πλεονέκτημα: μπορεί να εφαρμοστεί από πολλούς ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερα εμπόδια, ειδικά από όσους δυσκολεύονται να ακολουθήσουν απαιτητικά προγράμματα άσκησης.

Η δοκιμή που έδειξε τη διαφορά

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 216 ενήλικες από επτά κοινότητες, ηλικίας τουλάχιστον 40 ετών, με συστολική αρτηριακή πίεση από 130 έως 139 mm Hg. Το εύρος αυτό αντιστοιχεί σε υπέρταση σταδίου 1 σύμφωνα με τις αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: μία ομάδα έκανε baduanjin, μία ακολούθησε αυτοκατευθυνόμενη άσκηση και μία έκανε γρήγορο περπάτημα. Η παρέμβαση διήρκεσε έναν χρόνο.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Όσοι έκαναν baduanjin πέντε ημέρες την εβδομάδα εμφάνισαν μείωση της 24ωρης συστολικής πίεσης κατά περίπου 3 mm Hg και της συστολικής πίεσης στο ιατρείο κατά περίπου 5 mm Hg. Η βελτίωση φάνηκε ήδη στους τρεις μήνες και παρέμεινε σταθερή και στους δώδεκα.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι η πρακτική φάνηκε να έχει αποτελέσματα συγκρίσιμα με το γρήγορο περπάτημα, ενώ δεν συνδέθηκε με προβλήματα ασφάλειας.

Γιατί έχει σημασία

Η υπέρταση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό. Οι γιατροί συστήνουν συχνά άσκηση, όμως στην πράξη πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να διατηρήσουν μια σταθερή ρουτίνα.

Οι λόγοι είναι γνωστοί: έλλειψη χρόνου, κόστος, γυμναστήρια, εξοπλισμός, κούραση, τραυματισμοί ή απλώς δυσκολία στην τήρηση ενός απαιτητικού προγράμματος.

Το baduanjin φαίνεται να απαντά σε αρκετά από αυτά τα εμπόδια. Είναι απλό, σύντομο, ήπιο και μπορεί να γίνει σχεδόν οπουδήποτε.

Η Jing Li, ανώτερη συγγραφέας της μελέτης και διευθύντρια στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής του National Center for Cardiovascular Diseases στο Πεκίνο, σημείωσε ότι λόγω της απλότητας, της ασφάλειας και της ευκολίας διατήρησής του, το baduanjin μπορεί να εφαρμοστεί ως αποτελεσματική και προσβάσιμη παρέμβαση για ανθρώπους που προσπαθούν να μειώσουν την αρτηριακή τους πίεση.

Μια παλιά πρακτική με σύγχρονη επιστημονική επιβεβαίωση

Ο Harlan M. Krumholz, αρχισυντάκτης του JACC και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Yale, τόνισε ότι η μελέτη δείχνει πώς αρχαίες, χαμηλού κόστους πρακτικές μπορούν να αξιολογηθούν με υψηλής ποιότητας επιστημονική έρευνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος της επίδρασης στην αρτηριακή πίεση είναι παρόμοιο με εκείνο που έχει παρατηρηθεί σε σημαντικές φαρμακευτικές δοκιμές, αλλά επιτυγχάνεται χωρίς φάρμακα, κόστος ή παρενέργειες.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι όποιος έχει υπέρταση πρέπει να σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή ή να αντικαταστήσει τις οδηγίες του γιατρού του. Η μελέτη δείχνει όμως ότι μια ήπια, συστηματική άσκηση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο «όπλο» στο πλαίσιο ενός συνολικότερου υγιεινού τρόπου ζωής.

Το συμπέρασμα

Το baduanjin δεν είναι μια νέα μόδα ευεξίας. Είναι μια πρακτική αιώνων που πλέον περνά και από το μικροσκόπιο της σύγχρονης επιστήμης.

Και το εύρημα είναι απλό αλλά σημαντικό: λίγα λεπτά ήπιας κίνησης, αναπνοής και συγκέντρωσης, πέντε φορές την εβδομάδα, μπορούν να έχουν μετρήσιμο όφελος στην αρτηριακή πίεση.

