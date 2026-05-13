Στοιχεία σοκ για τις αυτοκτονίες από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Καθημερινά δυο παιδιά θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους

Το σοκαριστικό περιστατικό της πτώσης των δυο 17χρονων κοριτσιών από τον 6ο όροφο ταράτσας στην Ηλιούπολη, που «πάγωσε» το Πανελλήνιο, θα έπρεπε να αποτελεί «κόκκινο συναγερμό» για την ελληνική κοινωνία, καθώς αποκαλύπτει το μέγεθος της ανασφάλειας των παιδιών που γεννήθηκαν μέσα στην οικονομική κρίση, έζησαν τον εγκλεισμό του κορωνοιού και βιώνουν την απομόνωση των social media.

Το ένα κορίτσι κατέληξε μετά από σχεδόν μια ώρα όπου οι γιατροί στο Ασκληπιείο Βούλας, προσπαθούσαν με μια τιτάνια προσπάθεια να επαναφέρουν στη ζωή. Το άλλο κορίτσι, είναι πολυτραυματίας, φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα, σοβαρά τραύματα στη λεκάνη και πολλαπλά κατάγματα. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΚΑΤ και χαροπαλεύει.

Το πρόβλημα με την κατάθλιψη, το άγχος, ο φόβος για το αύριο και την επαγγελματική τους αποκατάσταση, φαίνεται να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο στα παιδιά μας. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία από το «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Μόνο το 2025 μέσα από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, υποστηρίχθηκαν 2.648 παιδιά, έφηβοι και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς!

Στοιχεία σοκ για τις αυτοκτονίες

Τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει για το 2025 ο Οργανισμός προκαλούν τρόμο, καθώς κάθε ημέρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαχειρίζεται 2 περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Οργανισμού για το 2025:

Το χρονικό διάστημα 2021 – 2025:

• τα θέματα ψυχικής υγείας για συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσαν το 40,9% των συνολικών αιτημάτων για συμβουλευτική.

• το 26,4% των συμβουλευτικών για θέματα ψυχικής υγείας – περίπου 1 στις 4 – αφορούσαν σε ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς.

• Από το 2021 στο 2025, παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% στο σύνολο των περιστατικών.

Το 2025:

• διαχειρίστηκε 764 περιστατικά αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς, δηλαδή 2 κάθε ημέρα. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η υπερεκπροσώπηση των κοριτσιών και ιδιαίτερα των κοριτσιών 13-15 ετών, σε ζητήματα αυτοτραυματισμού και αυτοκτονικότητας (33,5%).

• Από το σύνολο των 764 περιπτώσεων, και συχνά έχοντας στη διάθεσή του ο Οργανισμός ελάχιστα στοιχεία, ζητήθηκε για τον εντοπισμό ατόμων σε κίνδυνο η συνδρομή:

• για 385 υποθέσεις της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας

• για 67 υποθέσεις άλλων αρμόδιων αρχών και φορέων (Άμεση Δράση, Αστυνομικές Διευθύνσεις, ΕΚΑΒ, 112).

Η έκκληση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό της Ηλιούπολης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κάνει έκκληση, για πολλοστή φορά, σε «παιδιά και ενήλικες, να καλέσουν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

Η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, με γνώση, είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με τον γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται αλλά και με κάθε πολίτη.

Η αυτοχειρία είναι μία μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους για να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το αδιέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύση και ανακούφιση».

