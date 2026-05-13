search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:33
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 10:33

McDonald’s: Επένδυση 1,4 εκατ. ευρώ για νέο concept κατάστημα στο The Mall Athens

13.05.2026 10:33
kimberly new

Ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα εστιατόρια McDonald’s στην Ευρώπη ανοίγει στην Αθήνα, με την Premier Capital Hellas να επενδύει €1,4 εκατ. και να δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας

Πρόκειται για το νέο εμβληματικό εστιατόριο McDonald’s στο The Mall Athens που εγκαινίασε η Premier Capital Hellas παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία φιλοξενίας και σχεδιασμού, σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για τα 35 χρόνια παρουσίας της McDonald’s στην ελληνική αγορά.

Το νέο εστιατόριο βρίσκεται στο Food Area του 3ου ορόφου του The Mall Athens, του μεγαλύτερου εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην Ελλάδα. Αποτελεί επένδυση ύψους €1,4 εκατ. και δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευση της Premier Capital Hellas στην ανάπτυξη του δικτύου McDonald’s στην Ελλάδα.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης για θεσμικούς εκπροσώπους, συνεργάτες και εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώ την τελετή κοπής της κορδέλας πραγματοποίησαν η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ο Melo Hili, Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα και CEO της Premier Capital, και ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Η εμπειρία McDonald’s στο The Mall Athens

Τον σχεδιασμό του νέου εστιατορίου υπογράφει το διεθνούς φήμης γραφείο Landini Associates, με έδρα το Σίδνεϋ, παρουσιάζοντας μια αναβαθμισμένη εκδοχή του interior design concept «Project Ray».

Με μινιμαλιστική αισθητική, σύγχρονη λειτουργικότητα και μοναδικά ψηφιακά χαρακτηριστικά, ο χώρος προσφέρει μια πιο ζεστή, ήρεμη και φιλόξενη εμπειρία McDonald’s.

Αντλώντας έμπνευση από τα κεντρικά γραφεία της McDonald’s στο Σικάγο και από το flagship εστιατόριο «Mood Engine» στο Χονγκ Κονγκ, το νέο McDonald’s στο The Mall Athens ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ψηφιακή οθόνη 65 τ.μ., η οποία προσαρμόζεται στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας, καθιστώντας το ένα από τα πιο τεχνολογικά προηγμένα εστιατόρια McDonald’s στην Ευρώπη.

Παράλληλα, πρόκειται για το μοναδικό εστιατόριο McDonald’s στην Ελλάδα με επιγραφή στα ελληνικά, μια επιλογή που τιμά το όνομα «ΜΑΚ», όπως ακριβώς το έχουν αγκαλιάσει οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία 35 χρόνια. Ενώ, έχει τη δυνατότητα να σερβίρει έως και 1.400 burgers την ώρα, προσφέροντας αγαπημένες γεύσεις με συνέπεια, ταχύτητα και υψηλή ποιότητα.

Η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ανέφερε: «Υπάρχουν λίγα brands στον κόσμο, τόσο χαρακτηριστικά αμερικανικά όσο η McDonald’s, και λίγες εικόνες τόσο άμεσα αναγνωρίσιμες όσο οι χρυσές αψίδες του εμβλήματός της.

Εδώ και 35 χρόνια, η McDonald’s αποτελεί κομμάτι της καθημερινής των Ελλήνων, και όπως βλέπουμε σήμερα, συνεχίζει να αναπτύσσεται στη χώρα. Γιατί όταν η αμερικανική καινοτομία συναντά την ελληνική ευρηματικότητα, το αποτέλεσμα εκπλήσσει.»

Ο Melo Hili, Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, δήλωσε: «Καθώς η McDonald’s συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, αυτό το εστιατόριο αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας για την ελληνική αγορά και τη σχέση που έχουμε χτίσει με τους Έλληνες καταναλωτές. Η επένδυση στο The Mall Athens, δημιουργεί 60 νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Premier Capital Hellas για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα».

«Από το πρώτο μας εστιατόριο στο Σύνταγμα το 1991 μέχρι σήμερα, η McDonald’s έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα brands στη χώρα, παραμένοντας κοντά στους ανθρώπους, στις στιγμές και στις αναμνήσεις τους. Το νέο αυτό εστιατόριο αποτελεί ένα κοινό ορόσημο για όλους όσοι υπήρξαν μέρος αυτής της διαδρομής», δήλωσε ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Γιορτάζοντας 35 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα

Από τα εγκαίνια του πρώτου εστιατορίου στο Σύνταγμα, το 1991, η McDonald’s προσαρμόζεται διαρκώς στις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα brands στον κλάδο της γρήγορης εστίασης.

Σήμερα υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, ενώ περισσότερα από 26 εκατομμύρια burgers πωλούνται ετησίως.

Από το 2011, όταν η Premier Capital plc ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, έχουν επενδυθεί πάνω από €53 εκατ. για την ανάπτυξη και αναβάθμιση του δικτύου, το οποίο αυξήθηκε από 18 εστιατόρια σε 33 σήμερα, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν από €19 εκατ. σε €109 εκατ.

Διαβάστε επίσης

ΟΛΘ: Διανέμει μέρισμα 2,20 ευρώ ανά μετοχή με πληρωμή από τις 20 Μαΐου

Vodafone: Σημαντική αύξηση της κερδοφορία της επενδύοντας σε δίκτυα νέας γενιάς και τεχνολογία

ΔΕΗ: Δυναμική ξεκίνημα για το 2026 αυξάνοντας κερδοφορία, επενδύσεις και παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

mixanitroxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:31
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

1 / 3