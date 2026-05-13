ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:35
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

13.05.2026 11:01

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Τζαβέλλας και Δεμίρης

Αίτημα για την κλήση των Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και Θεμιστοκλή Δεμίρη υπέβαλλε ο ΣΥΡΙΖΑ στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, Θανάση Μπούρα, για την κλήση τους σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Το αίτημα υπογράφουν ο Διονύσης Καλαματιανός, ο Παύλος Πολάκης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «Με φόντο τη σκανδαλώδη αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατέθεσε σήμερα αίτημα προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθούν εκτάκτως σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμίρης».

Τονίζεται πως «ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator, οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ – Predator, αλλά και τη δική του εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Επιπλέον επισημαίνεται πως «ο ίδιος, όταν είχε κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής φέρεται να είχε δηλώσει: “για όποια διάταξη υπέγραψα πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιουδήποτε προσώπου”».

«Για αυτήν τη συνεννόηση οφείλει να ενημερώσει τη Βουλή ο κ. Δεμίρης» η ανακοίνωση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το αίτημα για την κλήση Τζαβέλλα και Δεμίρη στην Επιτροπή.

Αναλυτικά το αίτημα προς τον κ. Θ. Μπούρα, πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής:

Αθήνα, 12 Μαΐου 2026

Προς τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κ. Αθανάσιο Μπούρα

Θέμα: Κλήση για ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Δεμίρη Θεμιστοκλή, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 43 Α του Κανονισμού της Βουλής, ζητούμε την κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Δεμίρη Θεμιστοκλή σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου αμφότεροι να μας ενημερώσουν για τα λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

Με εκτίμηση,

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος

Πολάκης Παύλος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

