Ο Χριστοδουλίδης αύριο στην Βουλή

Αύριο Πέμπτη ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα μιλήσει στην Βουλή.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Σώματος Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τη Μεγαλόνησο.

Ο Κύπριος πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση και χαρακτήρισε την επικείμενη ομιλία του ως σημαντική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία, υπογραμμίζοντας «τη σημασία των αδελφικών σχέσεων Αθήνας και Λευκωσίας».

Διαβάστε επίσης

Ο Μωραΐτης αποδοκιμάζει Κασσελάκη για την «επιστράτευση» της δικηγόρου Πανταζή (video)

Το… βρήκε ο Φλωρίδης: Είδε «συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου» από το ΠΑΣΟΚ

Tι να κάνει και ο Μακρόν, το’ ριξε στο… χορό (video)