Tι να κάνει και ο Μακρόν, το’ ριξε στο… χορό (video)

Πολύπλευρος ο γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, κάτι που έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Πέρα από πρόεδρος της Γαλλίας, λάτρης της γυμναστικής (τον έχουμε δει αμέτρητες φορές να κάνει τζόκινγκ ή να εξασκείται σε σάκο του box) και του τραγουδιού, φαίνεται πως είναι και καλός χορευτής.
Έδειξε μάλιστα τις ικανότητές του στη Σύνοδο, στο Ναϊρόμπι της Κένυας.
Λίγες ώρες αφού τραγούδησε το La Bohème του Σαρλ Αζναβούρ στην Αρμενία και έγινε viral, o Εμανουέλ Μακρόν χόρεψε το τραγούδι Jerusalema στο περιθώριο της Africa Forward Summit, στο Ναϊρόμπι.
Στο βίντεο φαίνεται να μπαίνει στη μέση της πίστας και να κουνιέται ρυθμικά, απολαμβάνοντας τον τραγουδιστή που δίνει την ψυχή του.
Σκύβει, χαμογελά, χτυπά παλαμάκια και στη συνέχεια «αποσύρεται» στη θέση του συνεχίζοντας να παρακολουθεί με ενθουσιασμό τον τραγουδιστή.
Μία ημέρα πριν τραγουδήσει, ο Εμανουέλ Μακρόν «πιάστηκε» από τον φακό να τρέχει με κοντό σορτσάκι και αθλητικά στους δρόμους του Γερεβάν.
Δίπλα του, οι άνδρες της ασφαλείας του με 3 σκυλιά που προφανώς κέντρισαν τα βλέμματα.
