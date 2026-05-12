Πειράγματα Γιαννακοπούλου και Ζαχαριάδη για τα μάτια του Τσίπρα (Video)

Μουσικά πειράγματα αντάλλαξαν η Νάντια Γιαννακοπούλου του ΠΑΣΟΚ με τον Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου ξεκίνησε αφιερώνοντας στον Κώστα Ζαχαριάδη το «Άλλα μου λεν τα μάτια σου» της θρυλικής Πόλης Πάνου. «Κώστα θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση: Άλλα μου λεν τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω αυτό το τραγούδι είναι γραμμένο για εσένα. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου ΣΥΡΙΖΑ και η καρδιά σου να χτυπάει Τσίπρας», είπε όλο νόημα.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης προ ημερών είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην κατέλθει αυτόνομα στις εκλογές, αλλά να συγκροτηθεί ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Στο σημείο αυτό παρενέβη και ο παρουσιαστής Νίκος Σταβελάκης, λέγοντας «Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης δεν έδειξε να ενοχλείται από τα πειράγματα. «Μιας και μου κάνει την αφιέρωση η κυρία Γιαννακοπούλου, να απαντήσω κι εγώ: «χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντα ξεχωριστά», είπε.

