ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:49
12.05.2026 17:31

Η Βούλτεψη πόζαρε με μπλουζάκι των Metallica: «Τώρα μπορείτε να βγάλετε κανονική φωτογραφία»

Δώρο μπλουζάκι των Metallica έκαναν στη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη.

 Το Σαββατοκύριακο έκανε τον γύρο του διαδικτύου φωτογραφία της Σοφίας Βούλτεψη με τον Στέλιο Πέτσα με μπλούζες της θρυλικής μέταλ μπάντας.

Η φωτογραφία όπως αποκαλύφθηκε ήταν προϊόν al και οι γαλάζιοι βουλευτές ουδέποτε παρευρέθηκαν στη συναυλία.

Η ομάδα της εκπομπής Morning Point του Mega News πειράζοντας τη Σοφία Βούλτεψη είπαν ότι βρήκαν το χαμένο μπλουζάκι της από τη συναυλία. Περιχαρής η βουλευτής πόζαρε με την μπλούζα, λέγοντας ότι «τώρα μπορείτε να βγάλετε κανονική φωτογραφία».

Όπως εξήγησε η φωτογραφία τραβήχτηκε σε τελετή κατάθεσης στεφάνων για την ημέρα των Φιλελλήνων στην οποία παρευρέθηκαν με τον Στέλιο Πέτσα. Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Παπαδόπουλος της πέταξε με δηλητηριώδες ύφος «δεν σας έκαναν καμία μήνυση οι Metallica;». 

«Το στέλνω στον Πέτσα – εγώ να γελάω – και μου λέει “μα αυτό είναι fake”», επεσήμανε η Σοφία Βούλτεψη.

Αποκάλυψε, ακόμα, ότι έκανε πλάκα στην κόρης της που έψαχνε εισιτήρια για τους Metallica. «Το στέλνω στην κόρη μου και της λέω “εγώ πήγα”. Γίνεται έξαλλη και μου λέει είχες εισιτήριο και δεν μου το έδωσες». 

