Η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς τον πύραυλο «Sarmat» – Για εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. κάνει λόγο ο Πούτιν (Video)

Η Ρωσία προχώρησε σε επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση του διηπειρωτικού πυραύλου «Sarmat», με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ανακοινώνει ότι το όπλο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε, επίσης, ότι η εμβέλειά του μπορεί να υπερβαίνει τα 35.000 χιλιόμετρα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχάρη τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για την επιτυχημένη δοκιμή του «Sarmat», ενός διηπειρωτικού πυραύλου με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, τον οποίο χαρακτήρισε «το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει».

Russia successfully conducted a test launch of the RS-28 'Sarmat' ICBM. The tests confirmed the missile's stated performance specifications. — Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) May 12, 2026

Ο ίδιος σημείωσε ότι «υλοποιούμε σταδιακά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυρηνικών δυνάμεων», υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι η επιχειρησιακή ακτίνα δράσης του πυραύλου μπορεί να ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα. Διαβεβαίωσε, ακόμη, πως το σύστημα θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.

Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης τα οπλικά συστήματα «Poseidon» και «Burevestnik»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι τα οπλικά συστήματα «Poseidon» και «Burevestnik» βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξέλιξης, ενώ υποστήριξε ότι το πυραυλικό σύστημα «Oreshnik» έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές.

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το «Oreshnik» έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία και έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές σε επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας.

🇷🇺 — The total yield of the "Sarmat" missile exceeds that of any Western counterpart by more than four times. It's range exceeds 35,000 kilometers thanks to its suborbital trajectory — Putin



Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι η Ρωσία συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό του «Kinzhal», ενός ακόμη πυραύλου με πυρηνική δυνατότητα, ο οποίος, όπως ανέφερε, αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 10 Mach, περίπου 12.000 χιλιομέτρων την ώρα. Όπως δήλωσε, «χρησιμοποιείται ήδη στις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι εργασίες βελτίωσής του συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ακρίβειας των μη πυρηνικών κεφαλών».

Τεχνικά χαρακτηριστικά του «Sarmat»

Η συνολική ισχύς της πυρηνικής κεφαλής που μπορεί να μεταφέρει ο «Sarmat» εκτιμάται ότι είναι έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα, ενώ η επιχειρησιακή του εμβέλεια, λόγω της υποτροχιακής του πορείας, φτάνει ή και ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα.

Τον Μάιο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προαναγγείλει πυραυλικές δοκιμές στο πεδίο Κούρα στην Καμτσάτκα, ενώ στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι είχε επιβληθεί απαγόρευση πρόσβασης από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, όπως ανέφερε ο ερευνητής του Ινστιτούτου Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Πάβελ Πόντβιγκ.

Ο «Sarmat» είναι νέας γενιάς ρωσικός διηπειρωτικός πύραυλος, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M2 «Voevoda», γνωστό στο ΝΑΤΟ ως «Satan», και θεωρείται βασικό στοιχείο της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δοκιμών έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα. Το 2024 είχε καταγραφεί αποτυχημένη δοκιμή, όταν ο πύραυλος κατέπεσε σχεδόν αμέσως μετά την εκτόξευση, ενώ έχουν σημειωθεί και άλλες αστοχίες κατά τη διάρκεια δοκιμών, γεγονός που έχει προκαλέσει αμφιβολίες για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

