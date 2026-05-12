search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 18:22

Η Ρωσία δοκίμασε επιτυχώς τον πύραυλο «Sarmat» – Για εμβέλεια άνω των 35.000 χλμ. κάνει λόγο ο Πούτιν (Video)

12.05.2026 18:22
russia-pyraulos

Η Ρωσία προχώρησε σε επιτυχημένη δοκιμαστική εκτόξευση του διηπειρωτικού πυραύλου «Sarmat», με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να ανακοινώνει ότι το όπλο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε, επίσης, ότι η εμβέλειά του μπορεί να υπερβαίνει τα 35.000 χιλιόμετρα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συνεχάρη τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για την επιτυχημένη δοκιμή του «Sarmat», ενός διηπειρωτικού πυραύλου με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, τον οποίο χαρακτήρισε «το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «υλοποιούμε σταδιακά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυρηνικών δυνάμεων», υπογραμμίζοντας, παράλληλα, ότι η επιχειρησιακή ακτίνα δράσης του πυραύλου μπορεί να ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα. Διαβεβαίωσε, ακόμη, πως το σύστημα θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.

Στο τελικό στάδιο ανάπτυξης τα οπλικά συστήματα «Poseidon» και «Burevestnik»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι τα οπλικά συστήματα «Poseidon» και «Burevestnik» βρίσκονται στο τελικό στάδιο εξέλιξης, ενώ υποστήριξε ότι το πυραυλικό σύστημα «Oreshnik» έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές.

Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, το «Oreshnik» έχει αναπτυχθεί στη Λευκορωσία και έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές σε επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι η Ρωσία συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό του «Kinzhal», ενός ακόμη πυραύλου με πυρηνική δυνατότητα, ο οποίος, όπως ανέφερε, αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 10 Mach, περίπου 12.000 χιλιομέτρων την ώρα. Όπως δήλωσε, «χρησιμοποιείται ήδη στις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι εργασίες βελτίωσής του συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ακρίβειας των μη πυρηνικών κεφαλών».

Τεχνικά χαρακτηριστικά του «Sarmat»

Η συνολική ισχύς της πυρηνικής κεφαλής που μπορεί να μεταφέρει ο «Sarmat» εκτιμάται ότι είναι έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα, ενώ η επιχειρησιακή του εμβέλεια, λόγω της υποτροχιακής του πορείας, φτάνει ή και ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα.

Τον Μάιο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προαναγγείλει πυραυλικές δοκιμές στο πεδίο Κούρα στην Καμτσάτκα, ενώ στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι είχε επιβληθεί απαγόρευση πρόσβασης από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, όπως ανέφερε ο ερευνητής του Ινστιτούτου Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Πάβελ Πόντβιγκ.

Ο «Sarmat» είναι νέας γενιάς ρωσικός διηπειρωτικός πύραυλος, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M2 «Voevoda», γνωστό στο ΝΑΤΟ ως «Satan», και θεωρείται βασικό στοιχείο της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δοκιμών έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα. Το 2024 είχε καταγραφεί αποτυχημένη δοκιμή, όταν ο πύραυλος κατέπεσε σχεδόν αμέσως μετά την εκτόξευση, ενώ έχουν σημειωθεί και άλλες αστοχίες κατά τη διάρκεια δοκιμών, γεγονός που έχει προκαλέσει αμφιβολίες για την επιχειρησιακή του ετοιμότητα.

Διαβάστε επίσης:

Παιχνίδια πολέμου στη Μέση Ανατολή – Το Ιράν θέλει να ταπεινώσει τον Τραμπ, σχέδια ΗΠΑ και για κλιμάκωση και για απόσυρση

«Τρίζει» η καρέκλα του Στάρμερ μετά την ήττα στις τοπικές εκλογές – Ποιος θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει

NYT: Γενικευμένη η σεξουαλική βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1920Χ1080
ADVERTORIAL

Τα βράδια μας στον λόφο: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

katerina-kainourgiou-new
MEDIA

Η επιστροφή της Καινούργιου και η prime time ζώνη συνέβαλαν στην ανεβασμένη τηλεθέαση του Alpha τη Δευτέρα (11/5)

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια γιουχαΐσματα εισέπραξε ο Μερτς σε μεγάλο συνέδριο συνδικάτων – Δείτε το βίντεο

floros survivor 55- new
MEDIA

Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του – Εξετάζεται η διακομιδή του στις ΗΠΑ

TRAKTER-KOZANI
ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα με θύμα 58χρονο αγρότη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:46
1920Χ1080
ADVERTORIAL

Τα βράδια μας στον λόφο: Πολιτισμός με θέα την Αθήνα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

katerina-kainourgiou-new
MEDIA

Η επιστροφή της Καινούργιου και η prime time ζώνη συνέβαλαν στην ανεβασμένη τηλεθέαση του Alpha τη Δευτέρα (11/5)

merz
ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια γιουχαΐσματα εισέπραξε ο Μερτς σε μεγάλο συνέδριο συνδικάτων – Δείτε το βίντεο

1 / 3