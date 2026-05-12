Παιχνίδια πολέμου στη Μέση Ανατολή – Το Ιράν θέλει να ταπεινώσει τον Τραμπ, σχέδια ΗΠΑ και για κλιμάκωση και για απόσυρση

Φουντώνουν τα σενάρια αναζωπύρωσης του πολέμου, καθώς παρά την εστίαση από ΗΠΑ και Ιράν στις προσπάθειες για μια τουλάχιστον προσωρινή συμφωνία, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές. Για τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισέληνο», κάνει λόγο το Ιράν απειλώντας και πάλι ότι η ζώνη ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ εκτείνεται, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε ότι η εκεχειρία είναι «σε μηχανική υποστήριξη».

Kατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με τις εξελίξεις του πολέμου με το Ιράν και ερωτηθείς για τα σχέδια της κυβέρνησης να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Μέση Ανατολή και να προστατεύσει τα στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ άφησε να εννοηθεί ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να κλιμακώσει εκ νέου τον πόλεμο.

«Έχουμε ένα σχέδιο για κλιμάκωση, εάν χρειαστεί. Έχουμε ένα σχέδιο για απόσυρση εάν χρειαστεί. Έχουμε ένα σχέδιο για μετατόπιση περιουσιακών στοιχείων», κατέθεσε ο υπουργός, αρνούμενος να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες στο μη διαβαθμισμένο περιβάλλον της ακρόασης.

Ο Χέγκσεθ για να απαντήσει σε μια ερώτηση σχετικά με το εάν η εκεχειρία με το Ιράν τηρούνταν παρά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες, είπε ότι «όπως γνωρίζετε, ως επί το πλείστον, η εκεχειρία σημαίνει ότι η φωτιά σταματά».

«Το Ιράν θέλει να ταπεινώσει τον Τραμπ»

Την ίδια ώρα, ένας αναλυτής Άμυνας εκτίμησε μιλώντας στο Al Jazeera, ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δικαιολογεί τη δαπάνη δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επίθεσή της στο Ιράν, επειδή ο Πρόεδρος Τραμπ χρειάζεται κάποιες νίκες στο εσωτερικό.

«Κανένας από τους στόχους του πολέμου δεν έχει επιτευχθεί ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει τερματιστεί, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων δεν έχει τερματιστεί. Και επιπλέον, η κυβέρνηση του Ιράν… εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη και, ακόμη χειρότερα, το Στενό του Ορμούζ είναι κλειστό», δήλωσε ο Βόλφγκανγκ Πουσστάι στο Al Jazeera.

«Έτσι, για τον Πρόεδρο Τραμπ, ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ξεκάθαρα ότι όλη η πολιτική είναι εσωτερική και, για να επιτρέψει στο κόμμα του να κερδίσει τουλάχιστον… την πλειοψηφία των πολιτειών κατά τη διάρκεια των [ενδιάμεσων] εκλογών, πρέπει να επιτύχει τουλάχιστον μια περιορισμένη επιτυχία και το Ιράν θέλει ακριβώς να το αποτρέψει αυτό. Το Ιράν θέλει να ταπεινώσει τον Πρόεδρο Τραμπ».

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής 29 δισεκατομμύρια δολάρια, γνωστοποίησε νωρίτερα ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου. Ο Jules Hurst, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή, δήλωσε στους Αμερικανούς βουλευτές ότι το συνολικό ποσό περιλαμβάνει την αναβαθμισμένη επισκευή και αντικατάσταση εξοπλισμού και το λειτουργικό κόστος. Το κόστος είναι αυξημένο κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια από μια εκτίμηση που δόθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα.

Την ίδια ώρα, οι Ιρανοί μιλούν για «μια νέα εξίσωση» στο Στενό του Ορμούζ λόγω του πολέμου και του αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Η Τεχεράνη μιλάει ξεκάθαρα, λέγοντας ότι ασκεί κυριαρχία στην θαλάσσια οδό. Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι λένε ότι το Ορμούζ είναι ανοιχτό σε εμπορικά πλοία, αλλά με συντονισμό, με διευθετήσεις, με τη διοίκηση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης και τις αρχές.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε επίσης ότι οι συνθήκες στο στενό δεν θα επανέλθουν στα προπολεμικά στάνταρντς. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών που λέει το Ιράν και αυτών που λένε τα άλλα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλά ο Τραμπ μιλά για εκδρομή

Επιλέγοντας για μια ακόμη φορά την προσφιλή του μέθοδο να στέλνει ενίοτε και… αλλοπρόσαλλα μηνύματα στους αντιπάλους του, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων για τον πόλεμο με το Ιράν, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One με προορισμό την Κίνα και την συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ.

Μέσω των αναρτήσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να εστιάζει πλέον στα Στενά του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κομμάτι των επιδρομών στην ενδοχώρα του Ιράν έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα, χαρακτηρίζει «εκδρομή» 6 εβδομάδων την επιχείρηση στην ενδοχώρα και τη συγκρίνει με τη χρονική διάρκεια άλλων πολέμων στους οποίους ενεπλάκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπενθυμίζεται ότι στα Στενά του Ορμούζ ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα ανακοίνωσε την πρωτοβουλία «Ελευθερία» για τον απεγκλωβισμό των διεθνών πλοίων που παραμένουν εκεί για μήνες, ωστόσο την πήρε πίσω δύο μέρες μετά.

Οι νέες αναρτήσεις του δείχνουν αμερικανικά μαχητικά που χτυπούν ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης και ένα αμερικανικό πολεμικό σκάφος που διαλύει με λέιζερ ένα ιρανικό αεροσκάφος, και ερμηνεύονται ως απόπειρα να ξεκινήσει επιχειρήσεις αποκλειστικά στη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό και σε εγκαταστάσεις στα παράλιά της.Play Video

Σε άλλη ανάρτηση, συγκρίνει τη δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν σε σύγκριση με αυτή την προκατόχων του, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν, ισχυριζόμενος πως έχει καταστρέψει το Πολεμικό Ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Κι όλα αυτά, ενώ σε δύο ημέρες θα βρεθεί στο Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, εκεί που το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ναυσιπολοΐας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας.

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θα σταματήσει «100%» τον εμπλουτισμό ουρανίου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι είναι βέβαιος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και θα εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια κατασκευής πυρηνικού όπλου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο.

«100% θα σταματήσουν», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «Sid and Friends in the Morning» του WABC όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το Ιράν θα μπορούσε να αποτραπεί από το να εμπλουτίσει ουράνιο και να αναπτύξει μια βόμβα.

Ο Τραμπ είπε ότι είχε άμεση επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Ασχολούμαι μαζί τους», είπε ο Τραμπ. «Και είπαν ότι θα πάρουμε τη σκόνη. Την αποκαλώ πυρηνική σκόνη επειδή είναι κατάλληλη. Και θα την πάρουμε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται να κινηθούν γρήγορα προς μια συμφωνία.

«Δεν πρόκειται να βιαστούμε, έχουμε αποκλεισμό», δήλωσε ο Τραμπ.

Τα σχόλια έρχονται μια ημέρα αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη ζωής» μετά την τελευταία αντιπρόταση της Τεχεράνης, την οποία χαρακτήρισε «απλά απαράδεκτη».

Προειδοποίηση για το ουράνιο από Ιράν

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ιρανικής κοινοβουλευτικής επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, δήλωσε ότι το Ιράν θα μπορούσε να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου έως και 90%, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν στρατιωτικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο.

Η δήλωση έγινε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (X), στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης ανάμεσα σε Τεχεράνη και Ουάσιγκτον γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.Play Video

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, επίπεδα εμπλουτισμού γύρω στο 90% θεωρούνται τεχνικά «επίπεδο οπλικής χρήσης», δηλαδή αρκετά υψηλό για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αν και το Ιράν επανειλημμένα έχει υποστηρίξει ότι το πρόγραμμά του είναι ειρηνικό.

Ο Ρεζαεΐ έχει στο παρελθόν υπογραμμίσει ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί «μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα» της χώρας, ενώ ιρανικές αρχές επιμένουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικό σκοπό.

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι η Τεχεράνη κρατά «τα δάχτυλά της στη σκανδάλη», αλλά η εστίαση παραμένει στη «βιώσιμη ειρήνη και τη διπλωματία που βασίζεται στα συμφέροντα», σύμφωνα με το Al Jazeera.

«Πολεμήσαμε τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο για 40 ημέρες και εξακολουθούμε να κρατάμε τη σκανδάλη και να περιμένουμε μια διαπραγματευτική διευθέτηση», ανέφερε η Fatemeh Mohajerani, σύμφωνα με το Student News Network.

«Η κύρια εστίασή μας είναι στη διαρκή ειρήνη και, όπως είπε ο μάρτυρας ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επιδιώκουμε διπλωματικές λύσεις με τις τρεις αξίες της τιμής, της σοφίας και της σκοπιμότητας», πρόσθεσε.

Η Κίνα αποτελεί μέρος της «πολιτικής εξισορρόπησης» του Ιράν εν μέσω σύγκρουσης

Ο πρέσβης του Ιράν στην Κίνα, Rahmani Fazli, δήλωσε ότι το Πεκίνο «δεν είναι απλώς ένας οικονομικός εταίρος» αλλά μέρος της «πολιτικής εξισορρόπησης» της Τεχεράνης έναντι εξωτερικών απειλών, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Η Κίνα για το Ιράν δεν είναι απλώς ένας οικονομικός εταίρος ή αγοραστής ενέργειας. Είναι μέρος της πολιτικής εξισορρόπησης έναντι πιέσεων, απειλών και μονομερούς δράσης», δήλωσε ο Fazli στο IRNA, μετά από επίσκεψη στην Κίνα του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Abbas Araghchi και πριν από την αναχώρηση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump για το Πεκίνο το απόγευμα της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον Fazli, η επίσκεψη του Araghchi ήρθε καθώς το Ιράν προσπαθεί ενεργά να αναδιαμορφώσει τη διπλωματική του θέση μετά την πρόσφατη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αντί να αντιδρά απλώς στρατιωτικά ή τακτικά.

«Το Ιράν, κατά τη διαχείριση της μεταπολεμικής φάσης, δεν βασίζεται απλώς σε προσωρινές αντιδράσεις, αλλά επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τη διπλωματική του ευθυγράμμιση μέσω της συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους», ανέφερε ο Φαζλί, σύμφωνα με το IRNA, προσθέτοντας ότι «η Κίνα εξέτασε την κρίση όχι από την οπτική γωνία της άσκησης πίεσης στο Ιράν, αλλά από την οπτική γωνία της λήξης του πολέμου και της αποτροπής της κατάρρευσης της περιφερειακής ασφάλειας».

Ενώ το Πεκίνο θεωρείται πιθανός μεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, «η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να γίνει εργαλείο για τη διαχείριση της πίεσης κατά του Ιράν», δήλωσε ο Φαζλί.

Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα μέτρα ασφαλείας του Ιράν στην πλωτή οδό είναι αμυντικά και όχι αντιεμπορικά.

Την παραμονή του ταξιδιού του Τραμπ στο Πεκίνο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έθεσε σε μαύρη λίστα 12 άτομα και οντότητες για τον ρόλο τους που επέτρεψαν την «πώληση και αποστολή ιρανικού πετρελαίου» στην Κίνα.

