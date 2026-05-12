Στο στόχαστρο του NBC News βρέθηκαν οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ: οι Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ, κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν σχεδόν 600.000 πολίτες οι οποίοι είχαν δώσει προκαταβολές για να παραλάβουν το Trump Mobile T1, το χρυσό κινητό τηλέφωνο με μια αμερικανική σημαία «χτυπημένη» στην πλάτη του, το οποίο η Trump Mobile υποσχέθηκε ότι θα ήταν «κατασκευασμένο στις ΗΠΑ».

Οι εξαγγελίες είχαν γίνει πέρυσι και ένα χρόνο μετά, κανείς δεν έχει παραλάβει το κινητό γιατί πολύ απλά… δεν έχει κατασκευαστεί καν.

Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί αυτό το κινητό και να πουληθεί στη τιμή των 499 δολαρίων, με αφορά την 10η επέτειο από την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ που είχε γίνει στις 16 Ιουνίου του 2016.

Σύμφωνα με το κανάλι, πάνω από 590.000 αγοραστές πλήρωσαν συνολικά 59 εκατομμύρια δολάρια (50,2 εκατ. ευρώ) σε προκαταβολές, αλλά κανείς δεν έχει λάβει το τηλέφωνο για το οποίο είχαν δεσμευτεί ότι θα παραδοθεί στο τέλος του καλοκαιριού του 2025…

Η παράδοση πήρε παράταση για τον Νοέμβριο, μετά για τον Δεκέμβριο και φέτος… αποσύρθηκε από την Trump Mobile η ημερομηνία κυκλοφορίας.

Ο δημοσιογράφος Τζότζεφ Κοξ, επίσης ερευνώντας την υπόθεση για λογαριασμό του site »404 Media», επίσης προκατέβαλε το ποσό, αλλά η εταιρεία αφού πρώτα τον χρέωσε με… λάθος ποσό, του έστειλε ένα email επιβεβαίωσης που υποσχόταν ειδοποίηση παράδοσης, κάτι που επίσης δεν έγινε ποτέ.

