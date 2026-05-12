ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 16:59
Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

12.05.2026 15:00

Η απέραντη φάμπρικα «Survivor» στην Δομινικανή Δημοκρατία – 3.000 στρέμματα, 2.000 εργαζόμενοι

Μια τηλεοπτική αποικία, ένα… Survive-wood είναι ανεπτυγμένο στην Δομινικανή Δημοκρατία από την Acun Medya το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες γυρισμάτων και παραγωγής «Survivor»- αλλά και άλλων παραγωγών τηλεοπτικού περιεχομένου με υπαίθριες δοκιμασίες (πχ το «Exathlon»)- καλύπτοντας τις προγραμματικές ανάγκες τηλεοπτικών οργανισμών σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και εκτός αυτής.

Οι εγκαταστάσεις της Acun Medya στο νησί της Καραϊβικής καταλαμβάνουν έκταση 3.0000 στρεμμάτων και συνθέτουν μια- χωρίς υπερβολή- πολιτεία.

Στην έκταση αυτή υπάρχουν κατοικίες για περίπου 2.000 εργαζόμενους, χώροι φιλοξενίας παικτών, τηλεοπτικά πλατό και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, όπως για παράδειγμα εκείνος για το «συμβούλιο» του «Survivor». Εκεί και γραφεία για εκείνους που «βλέπουν και κόβουν» υλικό, γραφεία για τους δημοσιογράφους.

Ξεχωριστοί χώροι για το σχεδιαστικό τμήμα, άλλο για το τεχνικό τμήμα, ειδική τοποθεσία για την φύλαξη και συντήρηση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Διαθέτει επίσης- και πως αλλιώς- πλήρη μονάδα κατασκευής παιχνιδιών και σκηνικών, χώρο για τη δοκιμή τους.

Με δυναμική της καθετοποιημένης μονάδας- βάση της στην Δομινικανή Δημοκρατία η Acun Medya μπορεί να διεξάγει ταυτόχρονα παραγωγές και να «σπλιτάρει» οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε τουλάχιστον καμιά δεκαριά χώρες στις πέντε ηπείρους, «γεμίζοντας» τηλεοπτικό χρόνο στην ζώνη υψηλής τηλεθέασης που μπορεί και να υπερβαίνει-αθροιστικά- τις 5.000 ώρες.

Τα «Survivor» που παράγονται εκεί είναι αυτό της Ελλάδας, των τελευταίων- αρκετών- ετών της Τουρκίας, της Ρουμανίας. Επίσης το από κοινού «Survivor» Σερβίας- Κροατίας γυρίζεται εκεί από το 2022, αλλά και εκείνο των Τσεχίας-Σλοβακίας. Όλα αυτά στην περιοχή La Romana, στο νοτιοανατολικό άκρο του.

Οι βαλκανικές παραγωγές μάλιστα συχνά χρησιμοποιούν τις ίδιες παραλίες και αγωνίσματα σε διαφορετικές περιόδους.

Στην περιοχή Puerto Plata, πραγματοποιούνται τα γυρίσματα για το «Survivor» που μεταδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης στην περιοχή Samana έχουν γίνει τα γυρίσματα αρκετών σεζόν του ισπανικού «Supervivientes» και ακόμα κάποιοι κύκλοι του φινλανδικού «Survivor» γυρίστηκαν στο νησί με τα δύο κράτη- την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Η Δομινικανή Δημοκρατία αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

