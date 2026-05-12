Eurovision 2026: Χαρακτηριστικά φαβορί για τη νίκη διακρίνονται στο «Ferto»

Σκληρή κόντρα – ίσως και με διαστάσεις θρίλερ κατά τις ψηφοφορίες – αναμένεται να αναπτυχθεί μεταξύ της φινλανδικής και της ελληνικής συμμετοχής στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Αν και από αρκετά νωρίς, το «Liekinheitin» («Φλογοβόλο») των Lampenius & Parkkonen έχει σταθερό προβάδισμα στα προγνωστικά των μπούκερς , το «Ferto» του Akylas δείχνει να «πατάει γκάζι» για το ωραίο, το μεγάλο, το αληθινό και το τραγούδι να βρεθεί σε σύμβαση με το έπαθλο.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αδιαμφισβήτητων διεκδικητών της νίκης είναι μόλις 13 μονάδες – νωρίτερα ήταν μεγαλύτερη.

Με υψηλά ποσοστά Φινλανδία και Ελλάδα – και με διαφορά από τον ανταγωνισμό – παρουσιάζονται στην κορυφαία πεντάδα, έπειτα από τον τελικό του Σαββάτου.

Αυτή τη στιγμή μεταξύ Φινλαδίας και Ελλάδας μεσολαβούν μόλις εννέα μονάδες.

