search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:57
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 11:19

Eurovision 2026: Χαρακτηριστικά φαβορί για τη νίκη διακρίνονται στο «Ferto»

12.05.2026 11:19
eurovision_2026_new
via EBU

Σκληρή κόντρα – ίσως και με διαστάσεις θρίλερ κατά τις ψηφοφορίες – αναμένεται να αναπτυχθεί μεταξύ της φινλανδικής και της ελληνικής συμμετοχής στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Αν και από αρκετά νωρίς, το «Liekinheitin» («Φλογοβόλο») των Lampenius & Parkkonen έχει σταθερό προβάδισμα στα προγνωστικά των μπούκερς , το «Ferto» του Akylas δείχνει να «πατάει γκάζι» για το ωραίο, το μεγάλο, το αληθινό και το τραγούδι να βρεθεί σε σύμβαση με το έπαθλο.

Η διαφορά μεταξύ των δύο αδιαμφισβήτητων διεκδικητών της νίκης είναι μόλις 13 μονάδες – νωρίτερα ήταν μεγαλύτερη.

Με υψηλά ποσοστά Φινλανδία και Ελλάδα – και με διαφορά από τον ανταγωνισμό – παρουσιάζονται στην κορυφαία πεντάδα, έπειτα από τον τελικό του Σαββάτου.

Αυτή τη στιγμή μεταξύ Φινλαδίας και Ελλάδας μεσολαβούν μόλις εννέα μονάδες.

Διαβάστε επίσης

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

Survivor: Σοκ με τον μερικό ακρωτηριασμό παίκτη, «δεν μπορεί να μεταφερθεί άμεσα», λέει ο Γεωργιάδης, αγωνιούν οι γονείς (Video)

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την εμφάνιση του Akylas – Εντυπωσίασε η τελική πρόβα, σήμερα ο πρώτος Ημιτελικός (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

xardalias_konstantatos
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

ETAD_logo_new
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:56
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

1 / 3