search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 12:04

Σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, 7 στο νοσοκομείο (video)

12.05.2026 12:04
mat-apth-1

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αντιεξουσιαστών και φοιτητών σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το thestival, άτομα εισέβαλαν στο πανεπιστήμιο και επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα προκαλώντας  υλικές ζημιές στους χώρους του ιδρύματος, αλλά και τραυματισμούς.

Τα επεισόδια, σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα, εκτιλύχθηκαν σε διάφορες σχολές του πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων η Πολυτεχνική, η Νομική και η Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με τους δράστες να πετούν και καπνογόνα στους εσωτερικούς χώρους, προκαλώντας πανικό.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους επτά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν -κατά περίπτωση-κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.

Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή οκτώ ατόμων.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

Διαβάστε επίσης:

Αγνοούνται δύο 20χρονοι στο Λιτόχωρο Πιερίας – Επιχειρεί η ΕΜΑΚ

Τιθορέα: «Τους παρακολουθούσαμε μήνες», λέει ο Χρυσοχοϊδης – Ελέγχονται και για άλλες ληστείες οι συλληφθέντες, συνεχίζεται η έρευνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις γραμμές του Τραμ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

xardalias_konstantatos
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

ETAD_logo_new
ADVERTORIAL

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 12:57
acun-new
MEDIA

Ατζούν Ιλιτζαλί για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτη στο Survivor: «Πάω εκτάκτως στον Άγιο Δομίνικο»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας

SURVIVOR NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Χαριστική βολή» (;) για το Survivor το τραγικό περιστατικό

1 / 3