Σοβαρά επεισόδια μεταξύ αντιεξουσιαστών και φοιτητών σημειώθηκαν το πρωί στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με το thestival, άτομα εισέβαλαν στο πανεπιστήμιο και επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα προκαλώντας υλικές ζημιές στους χώρους του ιδρύματος, αλλά και τραυματισμούς.

Τα επεισόδια, σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα, εκτιλύχθηκαν σε διάφορες σχολές του πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων η Πολυτεχνική, η Νομική και η Σχολή Οικονομικών Επιστημών, με τους δράστες να πετούν και καπνογόνα στους εσωτερικούς χώρους, προκαλώντας πανικό.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους επτά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν -κατά περίπτωση-κατάγματα, μώλωπες και εκδορές.

Η αστυνομία μέχρι τώρα έχει προχωρήσει στην προσαγωγή οκτώ ατόμων.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

