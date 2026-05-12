Αγνοούνται δύο νεαροί στο Λιτόχωρο Πιερίας – Επιχειρεί η ΕΜΑΚ

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό δύο νεαρών, οι οποίοι αναζητούνται στην περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν πάει χθες, Δευτέρα (11/5), για πεζοπορία και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η μητέρα του ενός τον καλούσε στο κινητό αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του με αποτέλεσμα να απευθυνθεί στην αστυνομία, η οποία ζήτησε τη συνδρομή της πυροσβεστικής για να πραγματοποιήσει έρευνες.

Στην έρευνα για τον εντοπισμό τους συμμετέχουν 9 πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία Λιτοχώρου καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση ανεύρεσης 2 ανδρών, στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα, στο Λιτόχωρο Πιερίας. Κινητοποιήθηκαν 9 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 12, 2026

