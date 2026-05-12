Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Λιοσίων (video)

Φωτιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Στρατηγού Καλλάρη ξέσπασε λίγο πριν τη μια τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 00:40 σε χώρο αποθήκης που γειτνιάζει με το υπαίθριο πάρκινγκ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική καθώς ακριβώς από πάνω υπάρχει νεόδμητη πολυκατοικία.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο, ενώ η ΕΛΑΣ έκλεισε το συγκεκριμένο τμήμα της Καλλάρη για όσο διάστημα συνεχιζόταν η επιχείρηση.

Στον χώρο έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές, όμως η πυρκαγιά, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, δεν επεκτάθηκε.

