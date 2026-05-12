Καιρός: Όταν ο Ιούλιος συναντά τον Μάιο σε ραντεβού στη Σαχάρα!

Ζούμε την απόλυτη θερμοκρασιακή αντίφαση, καθώς η καρδιά της άνοιξης αποφάσισε να μας συστήσει πρόωρα το καλοκαίρι.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί την κορύφωση μιας εντυπωσιακής θερμής εισβολής, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε επίπεδα Ιουλίου, ενώ η αφρικανική σκόνη συνεχίζει να «πολιορκεί» την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα σκηνικό έντονης μουντάδας και θολούρας. Το «μικρό καλοκαίρι» έδειξε τα δόντια του ήδη από χθες, με το Ηράκλειο, τη Νεάπολη Λασιθίου και τις Βουκολιές Χανίων να καταγράφουν 34°C, ενώ σήμερα η σκυτάλη περνά στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της αφρικανικής σκόνης, το φαινόμενο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εντοπίζονται στα κεντρικά και νότια, με την Κρήτη και την Αττική να «πνίγονται» στο πορτοκαλί νέφος.

Από αύριο Τετάρτη, η σκόνη θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί από τα βόρεια και θα περιοριστεί στη νότια νησιωτική χώρα. Η οριστική αποχώρηση του «πορτοκαλί εισβολέα» αναμένεται την Πέμπτη, καθώς οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, καθαρίζοντας επιτέλους την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, οι νοικοκυρές και οι οδηγοί ας δείξουν υπομονή: μέχρι και την Τετάρτη το άπλωμα των ρούχων και το πλύσιμο των αυτοκινήτων παραμένουν «επικίνδυνες» αποστολές, αφού η λάσπη καραδοκεί.

Αναλυτικά για σήμερα, ο καιρός θα είναι αίθριος και ηλιόλουστος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όμως στα βόρεια το σκηνικό θα είναι άστατο. Τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις που θα δώσουν λασποψιλόβροχα και πιθανές μπόρες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιάδες, φτάνοντας τα 5-6 μποφόρ στα πελάγη, ενώ στο νότιο Αιγαίο και τη θάλασσα των Κυθήρων θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Σήμερα, η ζέστη θα είναι αισθητή κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος θα εκτοξευθεί στους 32-34°C στη Βοιωτία (Χαλκίδα), την Εύβοια, την Αργολίδα, τη Λακωνία, τη Φθιώτιδα (Λαμία), τη Θεσσαλία και το Ηράκλειο. Στην υπόλοιπη χώρα οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 27-29°C, ενώ την ίδια στιγμή η Ελλάδα των αντιθέσεων παρουσιάζει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο στα δυτικά και βόρεια: στην Ήπειρο και το Ιόνιο το θερμόμετρο θα δείξει μόλις 23-25°C, στην Αετομηλίτσα 15°C και στη Σαμοθράκη 19°C. Παρά την κάψα της ημέρας, ο καιρός παραμένει «γλυκός» τις πρωινές και βραδινές ώρες, προσφέροντας μια μικρή ανάσα δροσιάς.

Στην Αττική, ο ουρανός θα είναι αίθριος αλλά θολός, με τους ανέμους να πνέουν από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στα ανατολικά και τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 31-32°C.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν το μεσημέρι με πιθανές βροχές στα γύρω ορεινά, μεταβλητούς ανέμους και το θερμόμετρο στους 27-28°C. Για τους τυχερούς που βρίσκονται ήδη σε κάποια παραλία, η ημέρα είναι ιδανική, αρκεί να προσέχουν την έντονη ακτινοβολία και να ενυδατώνονται συχνά.

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται την Πέμπτη: η ατμόσφαιρα καθαρίζει, αλλά το κόκκινο του χάρτη αντικαθίσταται από το μπλε. Περιμένουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και μπόρες σχεδόν σε όλη την ηπειρωτική χώρα. Οι ευπαθείς ομάδες θα νιώσουν επιτέλους ανακούφιση από το κοκτέιλ σκόνης-ζέστης, όμως η επαναφορά στις ανοιξιάτικες συνθήκες θα συνοδευτεί από ψύχρα. Οπότε, «ζακέτα να πάρετε και ομπρέλα», καθώς το καλοκαιρινό διάλειμμα τελειώνει απότομα!

