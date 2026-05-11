Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα – LIVE η πρώτη πολιτική συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, ποιοι δίνουν το «παρών»

Κλιμακώνει ραγδαία τις κινήσεις του ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς όλα δείχνουν ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος, που πλέον τοποθετείται στις αρχές Ιουνίου.

Μετά τη δημοσιοποίηση του Μανιφέστου, την Πρωτομαγιά, ξεκινούν εκδηλώσεις με χαρακτήρα πολιτικής συγκέντρωσης και καταγραφής των δυνάμεων του υπό επισημοποίηση κόμματος αρχής γενομένης από την αποψινή εκδήλωση στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Την ίδια ώρα γίνονται γνωστά τα πρώτα πρόσωπα του στενού πυρήνα του νέου κόμματος τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να το εκπροσωπούν δημόσια σε ΜΜΕ και εκδηλώσεις.

Η αποψινή εκδήλωση, που παίρνει τη σκυτάλη από τις εκδηλώσεις παρουσίασης της «Ιθάκης», διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας, με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Στην εκδήλωση παραβρίσκεται και αναμένεται να κάνει παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας (όχι ομιλία), στα πρότυπα της εκδήλωσης που είχε γίνει πριν λίγο καιρό στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, από όπου σημείωνε πως «στο ραντεβού με την ιστορία» δεν πρέπει να πας ούτε αργά ούτε πολύ νωρίς.

Θα προηγηθεί πάνελ ομιλητών αποτελούμενο από τους:

Κωνσταντίνο Αλεξάκο, αρχιτέκτονα και πολιτικό αναλυτή, Σπύρο Δρίτσα, χειρουργό, Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική Γραμματέα ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρη Μαυρουδή, ηθοποιό και Δημοτικό Σύμβουλο Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρο, Θέμη Μουμουλίδη, σκηνοθέτη.

Ποιοι δίνουν το «παρών»

Η προσέλευση στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, είναι αυξημένη.

Από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι στιγμής το «παρών» δίνουν οι Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Καραμέρος, Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιώτοπουλος Οζγκιούρ Φερχάτ.

Το «παρών» δίνει και η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού.

Επίσης, από τους συνεργάτες του ήδη από νωρίς βρέθηκαν στο χώρο του Θεάτρου της Ρεματιάς, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γιώργος Σιακαντάρης, κ.ά. Παρόντες και οι Διονύσης Τεμπονέρας και Νίκος Μπίστης.