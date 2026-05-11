Τουρκία: Θαρραλέος οδηγός ταξί αφόπλισε τον ληστή που τον κρατούσε όμηρο (Video)

Οδηγός ταξί στην Τουρκία κατάφερε να αφοπλίσει ληστή, που τον κρατούσε όμηρο.

Το περιστατικό συνέβη στην επαρχία Γκαζιαντέπ. Ο ληστής και η σύντροφος του επιβιβάστηκαν στο ταξί, απειλώντας τον οδηγό με καραμπίνα.

🇹🇷 In Turkey, a taxi driver heroically disarmed a heavily armed criminal who was holding him hostage



In the city of Gaziantep, a couple hijacked a 58-year-old taxi driver at gunpoint using a pump-action shotgun.



During the chase, the suspect fired at police officers from… — Visegrád 24 (@visegrad24) May 11, 2026

Αστυνομικοί άρχισαν να τους καταδιώκουν, αλλά ο ληστής δεν επέτρεπε στον οδηγό να σταματήσει.

Σε κάποια φάση ο ληστής έβγαλε την καραμπίνα από το παράθυρο για να ανοίξει πυρ κατά των αστυνομικών, τότε ο οδηγός βρήκε την ευκαιρία για να του το αρπάξει.

Οι αστυνομικοί προσέγγισαν το αυτοκίνητο και ο ληστής παραδόθηκε.

