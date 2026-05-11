Τουρκία: Θαρραλέος οδηγός ταξί αφόπλισε τον ληστή που τον κρατούσε όμηρο (Video)

Οδηγός ταξί στην Τουρκία κατάφερε να αφοπλίσει ληστή, που τον κρατούσε όμηρο.
Το περιστατικό συνέβη στην επαρχία Γκαζιαντέπ. Ο ληστής και η σύντροφος του επιβιβάστηκαν στο ταξί, απειλώντας τον οδηγό με καραμπίνα.
Αστυνομικοί άρχισαν να τους καταδιώκουν, αλλά ο ληστής δεν επέτρεπε στον οδηγό να σταματήσει.
Σε κάποια φάση ο ληστής έβγαλε την καραμπίνα από το παράθυρο για να ανοίξει πυρ κατά των αστυνομικών, τότε ο οδηγός βρήκε την ευκαιρία για να του το αρπάξει.
Οι αστυνομικοί προσέγγισαν το αυτοκίνητο και ο ληστής παραδόθηκε.
