Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις – «Ανόητο και ανεπίτρεπτο – Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Αντιδράσεις στους eurofans προκάλεσαν οι δηλώσεις της Κλαυδίας η οποία ερωτηθείσα σχετικά με τη συμμετοχή που η ίδια επιθυμεί να νικήσει φέτος στη Eurovision, δεν απάντησε την Ελλάδα, αλλά την Κύπρο.

Η εν λόγω δήλωση της περσινής εκπροσώπου της χώρας μας σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της να υιοθετούν την άποψη ότι έστω από ευγένεια, θα έπρεπε να δηλώσει ότι επιθυμεί την Ελλάδα ως νικήτρια στον μουσικό διαγωνισμό.

«Ακόμα και από ευγένεια θα έπρεπε να πει και τον Ακύλα» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος…

Δ.ΟΥ.: Μήπως όμως από ευγένεια να μην το πει;

Φ.ΣΚ.: Και οι άλλες χώρες τότε γιατί το είπαν; Θα μπορούσε να πει τον Ακύλα, αλλά μου αρέσουν και άλλες χώρες…

Κ.Ζ.: Ήταν φάουλ της Κλαυδίας, κόκκινη κάρτα!

Φ.ΣΚ.: Είναι θέμα εικόνας, δεν έχει να κάνει με την στρατηγική.

«Αυτό που είπε μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική ότι… εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή… οδοντόκρεμα. Είναι ανεπίτρεπτο!» ανέφερε, από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Η Κλαυδία δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά, είναι περίεργο» ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

