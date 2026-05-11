ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 12:25
11.05.2026 11:40

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις – «Ανόητο και ανεπίτρεπτο – Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

Αντιδράσεις στους eurofans προκάλεσαν οι δηλώσεις της Κλαυδίας η οποία ερωτηθείσα σχετικά με τη συμμετοχή που η ίδια επιθυμεί να νικήσει φέτος στη Eurovision, δεν απάντησε την Ελλάδα, αλλά την Κύπρο.

Η εν λόγω δήλωση της περσινής εκπροσώπου της χώρας μας σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με τη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της να υιοθετούν την άποψη ότι έστω από ευγένεια, θα έπρεπε να δηλώσει ότι επιθυμεί την Ελλάδα ως νικήτρια στον μουσικό διαγωνισμό.

«Ακόμα και από ευγένεια θα έπρεπε να πει και τον Ακύλα» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος…

Δ.ΟΥ.: Μήπως όμως από ευγένεια να μην το πει;

Φ.ΣΚ.: Και οι άλλες χώρες τότε γιατί το είπαν; Θα μπορούσε να πει τον Ακύλα, αλλά μου αρέσουν και άλλες χώρες…

Κ.Ζ.: Ήταν φάουλ της Κλαυδίας, κόκκινη κάρτα!

Φ.ΣΚ.: Είναι θέμα εικόνας, δεν έχει να κάνει με την στρατηγική.

«Αυτό που είπε μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική ότι… εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή… οδοντόκρεμα. Είναι ανεπίτρεπτο!» ανέφερε, από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Η Κλαυδία δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά, είναι περίεργο» ανέφερε η Φαίη Σκορδά.

Πόθεν Έσχες: Τι δηλώνουν οι πολιτικοί αρχηγοί

Ζαχαριάδης: Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας του Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση 

Πόθεν Έσχες Στέφανου Κασσελάκη: Πούλησε μετοχές 3,9 εκατ. δολαρίων, έχει δάνεια 1,6 εκατ.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου (Video)

Ζουν ανάμεσά μας: 19% των Ελλήνων έχει θετική γνώμη για τον Νετανιάχου 

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Ο Νίκος Πλακιάς απόλαυσε τους Metallica επί σκηνής (Photos)

