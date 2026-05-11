ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 12:27
11.05.2026 09:30

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Ο πατέρας μου ως καπετάνιος είχε λείψει τρία χρόνια – Πέρασε από δίπλα μου και δεν με γνώρισε» (Video)

Στα παιδικά του χρόνια αλλά και τη σχέση του με τον πατέρα του μίλησε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, επισημαίνοντας ότι η απουσία του από το σπίτι -λόγω του επαγγέλματός του- έγινε η αιτία ώστε οι δυο τους να χάσουν στιγμές που δεν αναπληρώνονται.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;», ο σκηνοθέτης περιέγραψε ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ο πατέρας του -που ως καπετάνιος έλειπε τρία χρόνια από το σπίτι- πέρασε από δίπλα του και δεν τον αναγνώρισε.

«Είναι ένα επάγγελμα, επειδή το έχω ζήσει ως γιος και εγγονός καπετανέων, που δεν πληρώνεται. Μπορεί να ακούγεται ότι οι μισθοί των ναυτικών είναι μεγάλοι, που είναι, αλλά η ζωή που χάνουν δεν πληρώνεται. Είναι ο αποχωρισμός, ότι αφήνουν πίσω μια κατάσταση συγκεκριμένοι και όταν γυρνούν αυτή έχει αλλάξει», πρόσθεσε.

«Θυμάμαι μια φορά ότι είχαμε πάει με μεγάλη λαχτάρα στο αεροδρόμιο να τον πάρουμε, με τη μητέρα και την αδελφή μου και, με το που τον είδα, απομακρύνθηκα για λίγο από κοντά τους και πέρασε από δίπλα μου και έφυγε, δεν με γνώρισε», αφηγήθηκε.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να γίνει σκηνοθέτης, ο Σωτήρης Τσαφούλιας τόνισε ότιο πατέρας του είχε αντιδράσει αρχικά, κάτι που όμως είχε κάνει και όταν παλαιότερα του είχε πει ότι σκεφτόταν να γίνει και ο ίδιος καπετάνιος.

«Θα γίνω σκηνοθέτης” είπα και μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”. Καλά, κάποια στιγμή του είχα πει ότι “σκέφτομαι να γίνω καπετάνιος” και μου είπε “ούτε να το σκέφτεσαι”. Γενικά, δεν νομίζω πως υπάρχει ναυτικός που θα ήθελε το παιδί του να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο» τόνισε.

