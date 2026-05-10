Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Akyla στο τιρκουάζ χαλί (Photos/Videos)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision έχει ξεκινήσει, με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν να εμφανίζονται σήμερα στη Βιέννη, στο καθιερωμένο τιρκουάζ χαλί του μουσικού διαγωνισμού. Ανάμεσά τους και ο Akylas, ο οποίος συγκέντρωσε πάνω του τα βλέμματα και ξεσήκωσε τους παρευρισκόμενους.

Το τιρκουάζ χαλί σηματοδοτεί παραδοσιακά την επίσημη έναρξη της λαμπερής μουσικής διοργάνωσης, με τον Ακύλα να ξεχωρίζει με τη φανταχτερή του παρουσία και το κέφι του, κερδίζοντας το ενδιαφέρον κοινού και φωτογράφων.

H κάνεις είσοδο ή δεν κάνεις #eurovisiongr

Διδάξαμε γκλαμουριά 🤣🤣

Akylas just smash the turquoise carpet #eurovision pic.twitter.com/PW4BNBOIJ3 — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) May 10, 2026

Οι 35 αποστολές πραγματοποιούν σήμερα το πρώτο τους επίσημο τετ-α-τετ με δημοσιογράφους, φαν και κάμερες, σε ένα γεγονός που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των Eurofans.

🇬🇷 Akylas llega a la Alfombra Turquesa de Eurovisión 2026 pic.twitter.com/vghVpoOWal — EuroTasca (@LaEuroTasca) May 10, 2026

Σε χαρακτηριστική στιγμή της βραδιάς, μόλις εμφανίστηκε ο Akylas, Αυστριακή δημοσιογράφος τον πλησίασε και ζήτησε από τον Έλληνα διαγωνιζόμενο να της δείξει τις χαρακτηριστικές κινήσεις της χορογραφίας του για τη συμμετοχή του «Ferto».

