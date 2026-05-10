Στην Αθήνα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο εκτός από τους Metallica και η… Τέιλορ Σουίφτ! Η διάσημη τραγουδίστρια δεν έχει έρθει για να τραγουδήσει, αλλά για να παραστεί χθες σε έναν γάμο που έγινε στη Γλυφάδα.

Πρόκειται για τον γάμο του Γιώργου Καρλαύτη, του συμπαίκτη του συντρόφου της Τράβις Κέλσι, στους Κάνσας Σίτι Τσιφς.

Ο Καρλαύτης θέλησε να παντρευτεί στα… πάτρια εδάφη και η Σουίφτ εμφανίστηκε στον γάμο με ένα μπλε φόρεμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μάλιστα, δεν σταμάτησε τον χορό στο πάρτι που στήθηκε σε μαγαζί των νοτίων προαστίων. Να σημειωθεί πως ο γάμος και το γλέντι έγιναν με απαγόρευση κινητών τηλεφώνων για να μην υπάρξει διαρροή για την παρουσία της στην Αθήνα.

