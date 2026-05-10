Δυσφορία Χρηστίδου για Metallica: «Νομίζω παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια» – «Σοβαρευτείτε λίγο, σταμάτα το!» (Video)

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ σχολιάστηκε το πρωί της Κυριακής 10/5 στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με τη Σίσσυ Χρηστίδου να εκφράζει τη δυσφορία της για το μουσικό ύφος του συγκροτήματος.

«Αυτό είναι το “Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας” σε heavy metal εκδοχή; Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Σταμάτα το! Δεν θέλω να είμαι αφοριστική, αλλά είμαι, γούστα είναι αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, σχολιάζοντας απόσπασμα από τη συναυλία.

Παράλληλα, η ίδια στάθηκε στον επαγγελματισμό του συγκροτήματος απέναντι στο ελληνικό κοινό, λέγοντας: «Εκτιμώ αυτόν τον επαγγελματισμό, που πάω σε μια χώρα και μαθαίνω απ’ έξω να παίξω ή να τραγουδήσω ένα τραγούδι. Δεν ξέρω αν το κάνουν σε όλες τις χώρες που πάνε».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «νομίζω παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια», με τον Παύλο Σταματόπουλο να διαφωνεί, επισημαίνοντας ότι το ρεπερτόριο των Metallica περιλαμβάνει από τις πιο σημαντικές μπαλάντες της ροκ μουσικής, κάτι που η Σίσσυ Χρηστίδου αναγνώρισε εν μέρει, σημειώνοντας ότι «οι μπαλάντες είναι ωραίες, αλλά δεν είναι πολλές».

