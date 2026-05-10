Σίσσυ Χρηστίδου: Η ξεκαρδιστική ευχή του γιου της για τη Γιορτή της Μητέρας – «Χρόνια πολλά bro» (Video)

Μια απολαυστική και άκρως χιουμοριστική ιστορία από το σπίτι της μοιράστηκε η Σίσσυ Χρηστίδου το πρωί της Κυριακής (10/5), μέσα από την εκπομπή της, περιγράφοντας πώς ο μεγάλος της γιος, Φίλιππος – Ραφαήλ, της ευχήθηκε για τη Γιορτή της Μητέρας.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως ξύπνησε πολύ νωρίς το πρωί και, ακούγοντας φασαρία από το δωμάτιο του γιου της, πίστεψε αρχικά πως εκείνος μαζί με τους φίλους του ετοίμαζαν κάποια έκπληξη για την ημέρα.

«Ξυπνάει ο γιος μου, ο μεγάλος σήμερα το πρωί, έχουν μείνει και δυο φίλοι του στο σπίτι, και έχουν βάλει ξυπνητήρι να δούνε κάτι αγώνες, Παλεύανε κάποιοι στην Αμερική. Ξυπνάω εγώ 5.45, γιατί αυτή την ώρα ξυπνάω και πάω να φτιάξω καφέ. Ακούω από μέσα φασαρία, και σκέφτομαι ότι είναι ξύπνιοι και κάτι μου ετοιμάζουν».

Όπως περιέγραψε στη συνέχεια η Σίσσυ Χρηστίδου, όταν άνοιξε την πόρτα βρήκε τους νεαρούς αραγμένους να παρακολουθούν αγώνες, με τον γιο της να της δίνει μια ευχή που την έκανε να ξεσπάσει σε γέλια.

«Χτυπάω την πόρτα, τους βλέπω αραγμένους όλους εκεί…Και λέω, “θέλετε να μου πείτε κάτι;” και μου λέει ο γιος μου, “χρόνια πολλά bro”».

Το περιστατικό προκάλεσε γέλια και στο πάνελ της εκπομπής, με την παρουσιάστρια να συνεχίζει την αφήγησή της με αυτοσαρκασμό και χιούμορ.

«Δε το θυμήθηκε, του είχα πει από χθες ότι δε θα πάνε κατευθείαν στον μπαμπά τους γιατί είναι η γιορτή της μητέρας και θα πάμε να φάμε. Τίποτα, χρόνια πολλά bro…Τι να κάνουμε μεγαλώνουν και γινόμαστε bro. Θα μπορούσε να του έχω πει, αν έχει κάτι να μου πει, και να απαντήσει, “τι εννοείς” ή “κλείσε την πόρτα”. Είπε βέβαια, τι θα φάμε, αλλά εντάξει».

