Eurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Ακύλα – Η λύρα που θυμίζει Παπαρίζου και ο ολόχρυσος χορευτής (Video)

Λίγα 24ωρα απομένουν μέχρι την πρώτη εμφάνιση του Ακύλα στον ημιτελικό της Eurovision 2026.

Οι προετοιμασίες του τραγουδιστή και του ελληνικού τιμ συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Ήδη, μέσα από βίντεο 30”, οι φαν της Eurovision 2026 έχουν πάρει μια γεύση από την εμφάνιση του Ακύλα.

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας μέσα από το Open έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την εμφάνιση του Ακύλα, αποκαλύπτοντας όσα θα εκτυλιχθούν στη σκηνή.

Η εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision 2026

Η εμφάνιση ξεκινά με τον Ακύλα να πατά το stary και να αρχίζει το video game. Αμέσως μετά οι φαν θα τον δουν να κινείται σε ένα τούνελ με καθρέπτες. Αυτό είναι και το βίντεο των 30” που δημοσιεύτηκε.

Βγαίνοντας από το τούνελ, ξεκινά να χορεύει και τότε υπάρχει το εύρημα με τη λύρα, το οποίο μοιάζει να αναβιώνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της εμφάνισης της Έλενας Παπαρίζου.

Στη συνέχεια, ο Ακύλας αρχίζει να μπαίνει σε δωμάτια. Ένα από αυτά είναι αφιερωμένο στον πλούτο και εκεί συναντά έναν «ολόχρυσο» χορευτή.

Στο επόμενο δωμάτιο βρίσκεται η Παρθένα Χοροζίδου, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υποδύεται μια influencer.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο Ακύλας θα βρεθεί πάνω από τα δωμάτια, η σκηνή θα σκοτεινιάσει και θα απευθυνθεί στη μητέρα του, στο πιο συγκινητικό μέρος του τραγουδιού.

Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας δεν αποκάλυψε το κλείσιμο της εμφάνισης του Ακύλα στην Eurovision 2026 και αρκέστηκε να πει ότι είναι «εντυπωσιακό».

