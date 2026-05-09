Σοφία Παυλίδου: «Το ότι είχα επιτυχία στην τηλεόραση δεν σήμαινε ότι ήμουν ευτυχισμένη και ψυχικά καλά» (Video)

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Σοφία Παυλίδου στο νέο επεισόδιο του vidcast που επιμελείται η Νάνσυ Παραδεισανού για το Youtube. Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην περίοδο που, παρά την επιτυχία, πάλευε να βρει ξανά τον εαυτό της.

Πιο συγκεκριμένα, η Σοφία Παυλίδου εξομολογήθηκε αρχικά πως μη νομίζεις, με βλέπεις σήμερα και μιλάω άνετα για όλα αλλά πέρασα, σίγουρα, εποχές που δεν ήξερα τι μου γινόταν, για να το πω έτσι απλά. Είχα όμως το θάρρος να το δω αυτό και να πω πως πρέπει να κάνω πράγματα για να μπορώ να είμαι ευχαριστημένη μέσα σε αυτό.

Γιατί παρόλο που γίνονταν και πολύ ωραία πράγματα, όταν είσαι θολωμένος, δεν μπορείς να αντιλαμβάνεσαι ότι συμβαίνει κάτι ωραίο. Το αναγνωρίζεις ότι κάτι δεν πάει καλά γιατί δεν είσαι εσύ καλά. Έχεις στενοχώρια, έχεις βάρος, έχεις σκέψεις που δεν σταματάνε ποτέ και ο νους μας πρέπει να ξεκουράζεται. Δηλαδή αν ένα πράγμα πιστεύω και συμβουλεύω τους ανθρώπους να κάνουν, είναι να αφιερώνουν ένα δεκάλεπτο την ημέρα για να αποφορτίζουν τον εγκέφαλο τους.

Όλο αυτό μου συνέβη σε μια περίοδο που είχα επιτυχία στην τηλεόραση, έκανα θέατρο, είχα δυο παιδιά. Όμως αυτό ακριβώς, ότι έτρεχα 24 ώρες το 24ωρο για να ικανοποιήσω τις ανάγκες των άλλων, δεν σήμαινε ότι ήμουν ευτυχισμένη.

Οι άνθρωποι περιοριζόμαστε ότι επιτυχία είναι το να έχεις μια καλή δουλειά και την υγεία σου μόνο, που το ότι είμαστε στα πόδια μας δεν σημαίνει ότι ψυχικά ήμουν καλά. Όμως ευχαριστώ όλο αυτό που μου συνέβη γιατί αυτά όλα με έφεραν εδώ πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Σοφία Παυλίδου στη νέα διαδικτυακή της συνέντευξη.

