ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:06
08.05.2026 13:15

Κάτια Δανδουλάκη: «Κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια, εδώ πέφτει γέλιο» (Video)

Όνειρα για τα επόμενα πενήντα χρόνια τόνισε ότι κάνει η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία αστειευόμενη είπε πως με αυτήν της τη δήλωση, «πέφτει γέλιο».

Ωστόσο, η ίδια θα συνεχίσει να ονειρεύεται -επισημαίνει- καθώς αυτό την κρατά ζωντανή και χαρούμενη.

«Εγώ κάνω όνειρα για τα επόμενα 50 χρόνια. Εδώ πέφτει ένα γέλιο, αλλά δεν θα πάψω να κάνω όνειρα γιατί νομίζω ότι αλλιώς θα πάψω να είμαι ζωντανή» είπε, χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day».

Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η ηθοποιός είχε αναφερθεί αναλυτικά στα όνειρα της ζωής της, εξηγώντας πως για να τα πραγματοποιήσει υπέστη «ζημιά».

«Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά. Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να το βάλω σε λόγια» είχε πει.

