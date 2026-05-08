Σε θρίλερ εξελίσσεται ο εντοπισμός του μαύρου θαλάσσιου drone (USV) χθες, Πέμπτη (7/5), στη Λευκάδα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση.

Όπως μετέδωσε το Mega, στο θαλάσσιο drone βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, με τις αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ο στόχος του μαύρου USV. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εκρηκτικά δεν ήταν ενεργοποιημένα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ένα ατύχημα θα ήταν πολύ πιθανό.

Το συγκεκριμένο drone φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής (τύπου «MAGURA V3») και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο χτύπημα είχε γίνει τον περασμένο Μάρτιο κοντά στο λιμάνι του Πορτ Σάιντ στην Αίγυπτο.

Το μαύρο ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, όπως ανέφερε το thespotlight.gr. Ψαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέτασή του, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.

A USV drone was discovered off the coast of Lefkada by local fishermen earlier today. The sea drone has been retrieved by the Hellenic Coast Guard, with assistance from Armed Forces personnel, as authorities investigate how and why it reached Greek waters. pic.twitter.com/JnPD7RMEgU — Daphne Tolis (@daphnetoli) May 7, 2026

Τα συγκεκριμένα ή αυτού του τύπου τα USV διαθέτουν στην πλώρη τους πυροκροτητές που όταν έρθουν σε επαφή με κάποια επιφάνεια πυροδοτούν τα εκρηκτικά. Ωστόσο ο χειριστής τους έχει τη δυνατότητα δορυφορικά να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τα εκρηκτικά. Επίσης, εξετάζεται και η πιθανότητα προβοκάτσιας. Το σκάφος βρίσκεται υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η ΕΥΠ.

Όπως έγραψε νωρίτερα το topontiki.gr, όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου δεν αποκλείουν τίποτα. Και κυρίως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο drone να μην συνδέεται αποκλειστικά με κάποιο κρατικό ή στρατιωτικό πρόγραμμα, αλλά με το τεράστιο δίκτυο λαθρεμπορίου που εδώ και χρόνια λειτουργεί αθόρυβα ανάμεσα σε Ιταλία, Αλβανία και δυτική Ελλάδα.

Από την πλευρά του, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε επιφυλακτικός, λέγοντας ότι «δεν θέλω να πω τίποτα. Βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στη Λευκάδα από ψαράδες, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Οι ένοπλες δυνάμεις που αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό, και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις μετά την έρευνα που πραγματοποιούν».

