Το ΚΚΕ αιτιολογεί την ψήφο του στην Ευρωβουλή για την κτηνοτροφία

Με αφορμή ρεπορτάζ που δημοσίευσε το topontiki για τη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών κατά την πρόσφατη συζήτηση και ψήφιση στο ευρωκοινοβούλιο επί της έκθεσης για την κτηνοτροφία, το ΚΚΕ εξηγεί γιατί προτίμησε το «Παρών».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η έκθεση για «ένα βιώσιμο μέλλον για τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ» παρότι περιλαμβάνει ορισμένες επιμέρους διαπιστώσεις που αφορούν πραγματικά προβλήματα, συνολικά κινείται στη στρατηγική της ΕΕ που υπηρετεί την κερδοφορία των μονοπωλίων και όχι τις ανάγκες των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων. Βασική της στόχευση είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κτηνοτροφικού κλάδου, παραπέμποντας σε μεγάλες καπιταλιστικές μονάδες. Πρόκειται για κείμενο που συνολικά προωθεί την ελεύθερη αγορά και τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, όπως αυτή με τη Μερκοσούρ.

Οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι βιώνουν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λέσβο, όπου απώλειες ζωικού κεφαλαίου δεν συνοδεύονται από πλήρεις αποζημιώσεις, ενώ επιβάλλονται μέτρα που επιδεινώνουν τη θέση τους. Οι κατευθύνσεις της ΚΑΠ μετρούν τα πάντα με βάση τα κέρδη των εξαγωγικών μονοπωλίων, οδηγώντας ακόμη και σε μαζικές θανατώσεις ζώων και σε περιορισμούς που πλήττουν το εισόδημα των παραγωγών.

Η αναγνώριση του ρόλου της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον και οι αναφορές στην πρόληψη των ζωονόσων και τον εμβολιασμό δεν αναιρούν ότι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί στήριξης ενισχύουν την εμπλοκή ιδιωτών. Αντίθετα, οι ανάγκες των παραγωγών απαιτούν αποκλειστικά κρατική ευθύνη, πλήρεις αποζημιώσεις στο 100%, αναπλήρωση εισοδήματος και ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Για τους παραπάνω λόγους η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ τοποθετήθηκε με ψήφο παρών.

