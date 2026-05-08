search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:07
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 14:17

Το ΚΚΕ αιτιολογεί την ψήφο του στην Ευρωβουλή για την κτηνοτροφία

08.05.2026 14:17
kke_perissos_1307_1460-820_new

Με αφορμή ρεπορτάζ που δημοσίευσε το topontiki για τη στάση των Ελλήνων ευρωβουλευτών κατά την πρόσφατη συζήτηση και ψήφιση στο ευρωκοινοβούλιο επί της έκθεσης για την κτηνοτροφία, το ΚΚΕ εξηγεί γιατί προτίμησε το «Παρών».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η έκθεση για «ένα βιώσιμο μέλλον για τον κτηνοτροφικό τομέα της ΕΕ» παρότι περιλαμβάνει ορισμένες επιμέρους διαπιστώσεις που αφορούν πραγματικά προβλήματα, συνολικά κινείται στη στρατηγική της ΕΕ που υπηρετεί την κερδοφορία των μονοπωλίων και όχι τις ανάγκες των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων. Βασική της στόχευση είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κτηνοτροφικού κλάδου, παραπέμποντας σε μεγάλες καπιταλιστικές μονάδες. Πρόκειται για κείμενο που συνολικά προωθεί την ελεύθερη αγορά και τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, όπως αυτή με τη Μερκοσούρ.

Οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι βιώνουν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Λέσβο, όπου απώλειες ζωικού κεφαλαίου δεν συνοδεύονται από πλήρεις αποζημιώσεις, ενώ επιβάλλονται μέτρα που επιδεινώνουν τη θέση τους. Οι κατευθύνσεις της ΚΑΠ μετρούν τα πάντα με βάση τα κέρδη των εξαγωγικών μονοπωλίων, οδηγώντας ακόμη και σε μαζικές θανατώσεις ζώων και σε περιορισμούς που πλήττουν το εισόδημα των παραγωγών.

Η αναγνώριση του ρόλου της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον και οι αναφορές στην πρόληψη των ζωονόσων και τον εμβολιασμό δεν αναιρούν ότι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί στήριξης ενισχύουν την εμπλοκή ιδιωτών. Αντίθετα, οι ανάγκες των παραγωγών απαιτούν αποκλειστικά κρατική ευθύνη, πλήρεις αποζημιώσεις στο 100%, αναπλήρωση εισοδήματος και ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

Για τους παραπάνω λόγους η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ τοποθετήθηκε με ψήφο παρών.

Διαβάστε επίσης:

Γεραπετρίτης: Για υποκίνηση σε μίσος κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες στην Κωνσταντινούπολη – Ελπίδες για αίσιο τέλος σύντομα

Γκάλοπ MRB και Pulse: Η ΝΔ αντέχει, με εμφανή την κόπωση – Πόσο απειλούν το ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και Καρυστιανού

Πιερρακάκης: Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, όρος οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

androulakis_0805_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει για την 4ήμερη εργασία: «Κι όμως γίνεται» (video)

gametime_paovoleey
ADVERTORIAL

Οι πρωταθλήτριες βόλεϊ του Παναθηναϊκού A.O. με την κούπα στο Allwyn Game Time

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

antisiptikogel
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΦ: Απαγόρευση κυκλοφορίας για αντισηπτικό gel, οι λόγοι της ανάκλησης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:07
ANDROULAKIS_KAKLAMANIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Ο Ανδρουλάκης απειλεί τον Κακλαμάνη με πρόταση μομφής – Η Ολομέλεια θα αποφασίσει, απαντά ο Πρόεδρος της Βουλής

famellos 654- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για σενάρια αναστολής λειτουργίας ή μη καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές: «Μη δίνετε σημασία στην παραπολιτική»

zevgari-new
ΥΓΕΙΑ

Σημαντικό δείκτη ερωτικής υγείας καταγράφει εφαρμογή σε smartphone

1 / 3