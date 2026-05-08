ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 15:06
08.05.2026 12:57

Γεραπετρίτης: Για υποκίνηση σε μίσος κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες στην Κωνσταντινούπολη – Ελπίδες για αίσιο τέλος σύντομα

Για τους δυο Έλληνες που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη επειδή σήκωσαν την ελληνική σημαία και το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος» μέσα στην Αγία Σοφία, ενημέρωσε τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Γ. Μανούσου.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών το Γενικό Προξενείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και διαρκή επικοινωνία με τους συνηγόρους τους.

Ειδικότερα ανέφερε πως «από την πρώτη στιγμή έγιναν ενέργειες προκειμένου να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων ώστε να διενεργηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η δίκη ή να απελευθερωθούν υπό όρους. Είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή και διαρκώς σε επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο. Ευελπιστούμε σε πολύ άμεσο χρόνο να έχει επιλυθεί το θέμα και να έχει αίσιο τέλος».

Το σύνθημα «Ορθοδοξία ή Θάνατος» θεωρήθηκε υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα

Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών, εξήγησε πως η κατηγορία που αποδίδεται στους δύο συλληφθέντες είναι υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα, και δεν αφορά μόνο την ανάρτηση της σημαίας, αλλά και το μήνυμα «Ορθοδοξία ή Θάνατος».

Ταυτόχρονα, ενημέρωσε πως είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη.

Υπενθύμισε δε πως «και το 2024 είχαν αναρτήσει σημαία στην Αγιά Σοφία έξι σπουδαστές της Σχολής Ικάρων», για να διευκρινίσει πως «η ειδοποιός διαφορά σήμερα είναι το μήνυμα, το οποίο έδωσε το έρεισμα για να είναι οι δυο Έλληνες σε προσωρινό καθεστώς κάθειρξης». «Είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και επικοινωνία με τη νομική τους υπεράσπιση, χωρίς πομφόλυγες θα πράξουμε τα δέοντα», κατέληξε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

