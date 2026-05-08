ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 12:22
08.05.2026 10:27

Πιερρακάκης: Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, όρος οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας

Στο Gala Dinner του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με θέμα «The World in Disruption», μίλησε o Κυριάκος Πιερρακάκης, εστιάζοντας στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, με το δημόσιο χρέος να ακολουθεί σταθερά καθοδική πορεία, ενώ ο στόχος είναι να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029».

«Η μείωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας», πρόσθεσε.

Όπως είπε επίσης ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αλλάζει το πλαίσιο στη δέουσα επιμέλεια λογιστών-νέοι ρόλοι για ΥΠΕΘΟΟ, ΑΑΔΕ και Οικονομικό Επιμελητήριο.

Επισημαίνοντας ότι στο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί την επόμενη Τετάρτη, μια σειρά από διατάξεις αποτελούν προϊόν διαλόγου με τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, όπως η μείωση των προστίμων για εκπρόθεσμες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ και η κατάργηση προστίμων για δηλώσεις με οφειλή έως 100 ευρώ.

Τέλος, για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επανέλαβε ότι πρώτα απ’ όλα, χρειάζονται μέτρα στοχευμένα και αποτελεσματικά, που θα προστατεύουν τους πιο ευάλωτους πολίτες και τις πιο εκτεθειμένες επιχειρήσεις, χωρίς να ρισκάρουν νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες.

