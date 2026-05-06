Πιερρακάκης στο Reuters: Τον Ιούνιο η πρόωρη αποπληρωμή δανείων 6,9 δισ. ευρώ του πρώτου μνημονίου

Σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες θα προχωρήσει η Ελλάδα τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης .

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

Στρατηγική μείωσης του χρέους και ενίσχυση της αξιοπιστίας

Στις δηλώσεις του προς το Reuters, ο υπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής στρατηγικής για τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόωρη αποπληρωμή των οφειλών προς τις ευρωπαϊκές χώρες, που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου, αποσκοπεί στην ισχυροποίηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς την ελληνική οικονομία.

Προβλέψεις για υποχώρηση του χρέους στο 130% του ΑΕΠ

Ο κ. Πιερρακάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, εκτιμώντας ότι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να προσεγγίσει το 130% μέχρι το επόμενο έτος. Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται από την κυβέρνηση στον συνδυασμό της δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης, της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά και των ευνοϊκών όρων που επικρατούν στον δανεισμό.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από οικονομικούς αναλυτές ως μια σαφής ένδειξη δημοσιονομικής σταθερότητας και ευρωστίας. Θεωρείται μάλιστα βέβαιο ότι η πρόωρη εξόφληση θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στην προσπάθεια για περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους διεθνείς οίκους.

ΤτΕ: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης με κάρτες, POS και ATM, σημαντική μείωση το 2025












