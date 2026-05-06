ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 18:04
06.05.2026 17:22

Ανατροπή σχολικού με μαθητές στο Παλαιό Φάληρο – Συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα (Photos/Video)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Παλαιό Φάληρο, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μικρά παιδιά ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ανετράπη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, σε διασταύρωση της περιοχής, κοντά στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κίτρινο σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, προκαλώντας στιγμές πανικού, καθώς στο εσωτερικό του βρίσκονταν παιδιά νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Αν και ο ακριβής αριθμός των παιδιών δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός, οι πρώτες αναφορές είναι καθησυχαστικές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κανένα από τα παιδιά δεν τραυματίστηκε, παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης. Οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι το ατύχημα ενδέχεται να προκλήθηκε από παραβίαση προτεραιότητας στη διασταύρωση, όπου υπάρχει φωτεινός σηματοδότης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, ενώ το σχολείο στο οποίο ανήκει το λεωφορείο βρίσκεται στην οδό Ίριδος.

