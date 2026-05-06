Δολοφονία στην Κρήτη: Η σύντροφος του 21χρονου θύματος είδε σε live μετάδοση τη φονική επίθεση

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της φονικής επίθεσης του 54χρονου σε βάρος του 21χρονου, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο το 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως αποκαλύφθηκε, η σύντροφος του θύματος της δολοφονίας παρακολουθούσε σε ζωντανή μετάδοση τη φονική επίθεση.

Τη στιγμή που σημειωνόταν η αιματηρή επίθεση, ο 21χρονος Νικήτας βρισκόταν σε ανοιχτή βιντεοκλήση μέσω Viber με τη σύντροφό του, η οποία σπουδάζει εκτός Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η νεαρή γυναίκα είδε σε ζωντανή μετάδοση τα τελευταία λεπτά της ζωής του συντρόφου της. Μέσα από την οθόνη του κινητού της αντίκρισε τον 54χρονο να εμβολίζει το αυτοκίνητο του 21χρονου και στη συνέχεια να τον πυροβολεί επανειλημμένα.

Η ίδια, σε κατάσταση πανικού και απόλυτου σοκ, ειδοποίησε τόσο την αδερφή του θύματος όσο και τις Αρχές, περιγράφοντας όσα τραγικά παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το άγριο φονικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, μπροστά στα μάτια περαστικών και οδηγών που δεν μπορούσαν να πιστέψουν όσα συνέβαιναν.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο 54χρονος έκλεισε τον δρόμο στο όχημα του νεαρού, τον εγκλώβισε και στη συνέχεια άνοιξε πυρ από πολύ κοντινή απόσταση. Ο 20χρονος έπεσε νεκρός επί τόπου, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού και αλλεπάλληλες κραυγές, ενώ αρκετοί άνθρωποι υπέστησαν σοκ από τη σκληρότητα της επίθεσης.

Λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε η μητέρα του 21χρονου, η οποία αντίκρισε το παιδί της νεκρό μέσα στον δρόμο. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν σπαρακτικές, με συγγενείς και φίλους να προσπαθούν να τη συγκρατήσουν.

Τα ηχητικά ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν το μέγεθος της τραγωδίας και του σοκ που έχει προκαλέσει η υπόθεση στην τοπική κοινωνία.

Το μοιραίο τροχαίο του 2023 που έχασε τη ζωή του ο γιος του δράστη

Η υπόθεση φαίνεται να έχει τις ρίζες της σε τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί το 2023, όταν ο 17χρονος γιος του 54χρονου είχε χάσει τη ζωή του.

Στο μοιραίο όχημα οδηγός ήταν ο 21χρονος Νικήτας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε στενός φίλος του άτυχου 17χρονου πριν από το δυστύχημα.

Οι γονείς του νεκρού παιδιού θεωρούσαν διαχρονικά υπεύθυνο τον 21χρονο για την τραγωδία και, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχαν εκφράσει στο παρελθόν σκέψεις εκδίκησης.

Τι είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς:

«Έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε όταν έχασα το παιδί μου τον Οκτώβριο του 2023. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση για το τροχαίο».

Όπως υποστήριξε, λίγο πριν από το έγκλημα επέστρεφε μαζί με τη σύζυγό του από μνημόσυνο που είχαν πραγματοποιήσει για τον γιο τους, όταν συνάντησαν τυχαία τον 21χρονο στον δρόμο.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ακόμη ότι δεν είχε σχεδιάσει τη δολοφονία και πως «θόλωσε» εκείνη τη στιγμή.

«Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Τα συναισθήματά μου ήταν ανεξέλεγκτα και δεν μπορούσα να συγκρατήσω όσα έκανα»,φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και της συζύγου του 54χρονου, η οποία βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως εκείνη προσπάθησε να τον αποτρέψει.

«Μου φώναζε “Κώστα, μη”, όμως εγώ είχα ήδη πάρει το όπλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το έγκλημα, το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα παρουσιάστηκε στις Αρχές και παραδόθηκε.

Δρακόντεια μέτρα υπό τον φόβο βεντέτας

Η δολοφονία έχει προκαλέσει βαθιά αναστάτωση σε ολόκληρη την Κρήτη, με συγγενείς του 21χρονου να κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα και να υποστηρίζουν πως το θύμα ζούσε επί μακρόν υπό καθεστώς φόβου.

Υπό τον φόβο επεισοδίων και πιθανών αντιδράσεων από συγγενείς και φίλους του θύματος, ο εισαγγελέας μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι.

Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή παραμένουν δρακόντεια, ενώ οι Αρχές επιχειρούν να αποτρέψουν νέα ένταση και το ενδεχόμενο μιας νέας βεντέτας που θα μπορούσε να ανοίξει ακόμη έναν κύκλο αίματος στην Κρήτη.

