search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 08:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.05.2026 07:56

Φονικό στην Κρήτη: Eνώπιον του εισαγγελέα ο 54χρονος, συνελήφθη και η σύζυγός του – Μήνυση είχε καταθέσει το θύμα (videos)

06.05.2026 07:56
kriti-1

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Μετά τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο.

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (6/5) το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, ομολογώντας ότι δολοφόνησε τον 21χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος, ο 21χρονος δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη ακόμη και με όπλο.

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.

Πώς στήθηκε η φονική ενέδρα

Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο: Το θύμα είχε καταθέσει μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στον 21χρονο.

Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης, οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο, έκλεισε τον δρόμο στο κόκκινο όχημα του νεαρού και προκάλεσε σύγκρουση, με στόχο να τον ακινητοποιήσει.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο.

Ο 21χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και κατευθύνθηκε προς κοντινό κατάλυμα, όμως ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, με τον νεαρό να δέχεται θανάσιμα τραύματα.

Ο δράστης φέρεται να τον πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε φορές, χρησιμοποιώντας περίστροφο, πλήττοντάς τον τόσο από πίσω όσο και στον θώρακα, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέρρευσε.

Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο: Το θύμα είχε καταθέσει μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του

Το τροχαίο δυστύχημα του 2023

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο τραγικό τροχαίο της 20ής Οκτωβρίου 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τότε, το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του 54χρονου, ως συνοδηγός, και το οποίο οδηγούσε το 21χρονο θύμα της σημερινής επίθεσης, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, κινείτο με υψηλή ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για περίπου 20 ημέρες, πριν καταλήξει στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Ο θάνατος του 17χρονου είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ το σχολείο του είχε κάνει λόγο για μαθητή με ήθος και ιδιαίτερη παρουσία.

Η οικογένειά του είχε προχωρήσει σε συμβολική πρωτοβουλία, κατασκευάζοντας πρότυπη στάση λεωφορείου κοντά στο σχολείο του στο Γάζι, τόσο για λόγους ασφάλειας, όσο και ως υπενθύμιση προσοχής στους δρόμους.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Άνδρος: Βυθίστηκε φορτηγό πλοίο που προσάραξε σε βράχους – Σώοι και οι 9 ναυτικοί

Σεισμική δόνηση 4 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο νότια της ανατολικής Κρήτης

Καιρός: Η ατμόσφαιρα «μαγειρεύει» την αφρικανική θερμή εισβολή και τα 30άρια είναι προ των πυλών!





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wothikes
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο των ωοθηκών – Μεταφέρει την τοξική ουσία στον πυρήνα του όγκου

christina-mpompa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off για πολύ χρόνο» (Video)

XAMOGELOPAIDIOU
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

atm_analipsi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: «Φρένο» στα περιστατικά απάτης με κάρτες, POS και ATM, σημαντική μείωση το 20225

RYANNAIR_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Το μεσημέρι η σύσκεψη των φορέων για τη Ryanair – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

marco rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Τέλος η επίθεση στο Ιράν, ώρα για διπλωματική λύση, στους 10 οι νεκροί ναυτικοί στο Ορμούζ» - Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Βατικανό (Videos)

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικά «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για επιστροφές επιδοτήσεων – «Στα κάγκελα» οι αγρότες

euros_xrimata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος και οι... έμμεσες συναλλαγές cash άνω των 500€ - Πώς θα αποτραπεί το... σπάσιμο των αποδείξεων 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 08:38
wothikes
ΥΓΕΙΑ

Νέα θεραπεία για τον μεταστατικό καρκίνο των ωοθηκών – Μεταφέρει την τοξική ουσία στον πυρήνα του όγκου

christina-mpompa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα: «Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off για πολύ χρόνο» (Video)

XAMOGELOPAIDIOU
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου στην Αττική – Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

1 / 3