Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εν ψυχρώ δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Μετά τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη συνελήφθη και η σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο.

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (6/5) το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος και θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, ομολογώντας ότι δολοφόνησε τον 21χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του θύματος, ο 21χρονος δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη ακόμη και με όπλο.

Πριν από περίπου ένα χρόνο είχε υποβάλλει και μήνυση, καθώς τον είχε πλησιάσει με κουκούλα και τον είχε χτυπήσει.

Φέρεται μάλιστα να είχε αποπειραθεί να τον σκοτώσει ξανά τα Χριστούγεννα του 2024. Τότε τον είχε κατονομάσει η αδελφή του 21χρονου θύματος.

Πώς στήθηκε η φονική ενέδρα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος είχε στήσει καρτέρι στον 21χρονο.

Τα δύο οχήματα συναντήθηκαν στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης, οδηγώντας μαύρο αυτοκίνητο, έκλεισε τον δρόμο στο κόκκινο όχημα του νεαρού και προκάλεσε σύγκρουση, με στόχο να τον ακινητοποιήσει.

Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, η οποία κλιμακώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, όταν ο 54χρονος έβγαλε όπλο.

Ο 21χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός και κατευθύνθηκε προς κοντινό κατάλυμα, όμως ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκαν διαδοχικοί πυροβολισμοί, με τον νεαρό να δέχεται θανάσιμα τραύματα.

Ο δράστης φέρεται να τον πυροβόλησε τουλάχιστον τέσσερις έως πέντε φορές, χρησιμοποιώντας περίστροφο, πλήττοντάς τον τόσο από πίσω όσο και στον θώρακα, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέρρευσε.

Το τροχαίο δυστύχημα του 2023

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο τραγικό τροχαίο της 20ής Οκτωβρίου 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τότε, το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του 54χρονου, ως συνοδηγός, και το οποίο οδηγούσε το 21χρονο θύμα της σημερινής επίθεσης, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, κινείτο με υψηλή ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για περίπου 20 ημέρες, πριν καταλήξει στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Ο θάνατος του 17χρονου είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ το σχολείο του είχε κάνει λόγο για μαθητή με ήθος και ιδιαίτερη παρουσία.

Η οικογένειά του είχε προχωρήσει σε συμβολική πρωτοβουλία, κατασκευάζοντας πρότυπη στάση λεωφορείου κοντά στο σχολείο του στο Γάζι, τόσο για λόγους ασφάλειας, όσο και ως υπενθύμιση προσοχής στους δρόμους.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

