Brain Gain: Τι είναι τα φορολογικά κίνητρα για όσους επιστρέψουν ακόμα και για εργασία στο δημόσιο  

Με ένα ακόμη πακέτο κινήτρων επιχειρείται να ενισχυθεί η επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, αυτή τη φορά με το Δημόσιο να αποκτά πιο ενεργό ρόλο. Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ απευθύνουν πρόσκληση σε γιατρούς, μηχανικούς, ερευνητές και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, δίνοντας τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς εφόσον μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα είναι ότι τα συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα επεκτείνονται πλέον και σε όσους θα εργαστούν ως μισθωτοί στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέχρι πρότινος, το πλαίσιο αυτό αξιοποιούνταν κυρίως από εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Με τη νέα ρύθμιση, το Δημόσιο επιχειρεί να καταστεί πιο ελκυστικός εργοδότης για στελέχη που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Το βασικό όφελος για όσους ενταχθούν στο καθεστώς είναι η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 50% για περίοδο επτά ετών, για τα εισοδήματα που αποκτούν από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα. Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για κύρια κατοικία και αυτοκίνητα, κάτι που περιορίζει περαιτέρω τη συνολική επιβάρυνση.

Η ρύθμιση έχει και αναδρομική ισχύ, καθώς καλύπτει όχι μόνο νέες αιτήσεις αλλά και όσες έχουν υποβληθεί από τα τέλη Ιουλίου του 2025, καθώς και εκκρεμείς υποθέσεις που δεν έχουν ακόμη εξεταστεί. Η διαδικασία υπαγωγής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, ενώ για διευκρινίσεις λειτουργεί και η γραμμή υποστήριξης 1521.

Για τους ενδιαφερόμενους, η διαδικασία είναι τυπικά απλή: η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μεταφορά φορολογικής κατοικίας και την έναρξη εργασίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι ο χρόνος εξέτασης και ολοκλήρωσης των αιτήσεων παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης επιστημόνων έχει αρχίσει να αντιστρέφεται σταδιακά. Έως το 2023, περίπου 422.000 από τους συνολικά 659.000 που είχαν φύγει την περίοδο 2010-2023 έχουν επιστρέψει, ενώ την ίδια χρονιά οι επιστροφές ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις αποχωρήσεις. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια περίπου 6.000 άτομα αξιοποίησαν τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα.

Παρά τα στοιχεία αυτά, η εικόνα παραμένει σύνθετη. Η φορολογική ελάφρυνση αποτελεί ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα για όσους εξετάζουν την επιστροφή τους, όμως δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την απόφαση. Οι συνθήκες εργασίας, οι απολαβές, οι δυνατότητες εξέλιξης και η συνολική λειτουργία των υπηρεσιών αποτελούν εξίσου κρίσιμα στοιχεία.

Ιδίως για το Δημόσιο, η προσέλκυση στελεχών από το εξωτερικό δεν εξαρτάται μόνο από το φορολογικό πλαίσιο. Οι αμοιβές, τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και το εργασιακό περιβάλλον εξακολουθούν να διαφοροποιούνται σε σχέση με αντίστοιχες θέσεις στο εξωτερικό, κάτι που λαμβάνεται υπόψη από όσους εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής.

Την ίδια στιγμή, η διεύρυνση του πλαισίου δημιουργεί μια μεγαλύτερη «δεξαμενή» δυνητικών δικαιούχων, χωρίς όμως να είναι σαφές πόσο γρήγορα μπορεί να μετατραπεί αυτό σε πραγματικές επιστροφές. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα φορολογικά κίνητρα λειτουργούν περισσότερο υποστηρικτικά για μια ήδη ειλημμένη απόφαση επιστροφής, παρά ως καθοριστικός παράγοντας.

Για όσους ενδιαφέρονται, το πρακτικό σκέλος είναι σαφές: η αίτηση υποβάλλεται μέσω myAADE, η υπαγωγή εξετάζεται από τη φορολογική διοίκηση και, εφόσον εγκριθεί, ενεργοποιούνται τα φορολογικά οφέλη για επτά έτη. Το ζητούμενο παραμένει η ταχύτητα διεκπεραίωσης και η συνέπεια στην εφαρμογή.

Η επέκταση των κινήτρων στο Δημόσιο προσθέτει ένα ακόμη εργαλείο στην προσπάθεια επαναπατρισμού, χωρίς να αναιρεί τις υπόλοιπες παραμέτρους που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ενδιαφερομένων. Το κατά πόσο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη κινητικότητα θα φανεί κυρίως από την ανταπόκριση των ίδιων των επιστημόνων το επόμενο διάστημα.

