Η «μονταζιέρα» των αυξήσεων και η αλήθεια της τσέπης: Πληθωρισμός 4,6% vs Αυξήσεις-ψίχουλα

Ενώ τα κυβερνητικά επιτελεία πανηγυρίζουν για τις αναπροσαρμογές μισθών και συντάξεων, η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική εικόνα: οι Έλληνες πολίτες γίνονται φτωχότεροι μέρα με τη μέρα. Με τον πληθωρισμό του Απριλίου να εκτινάσσεται στο 4,6%, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών καταρρέει, καθώς οι όποιες αυξήσεις δόθηκαν “φαγώθηκαν” από τη φορολογική κλίμακα και το ράλι των τιμών στα σούπερ μάρκετ.

Βασικός μισθός: Η «παγίδα» της εφορίας

Για τους νέους ανθρώπους και τους χαμηλόμισθους, η ονομαστική αύξηση του βασικού μισθού αποδείχθηκε δώρο-άδωρο. Αν υπολογιστεί η φορολογία (συντελεστής 20% για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ), η πραγματική αναπροσαρμογή περιορίστηκε στο πενιχρό 3,6%. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός “τρέχει” με 4,6%, πράγμα που σημαίνει ότι ο βασικός μισθός στην πραγματικότητα συρρικνώνεται. Οι νέοι εργαζόμενοι καλούνται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όπου τα έσοδα ανεβαίνουν με τις σκάλες και τα έξοδα με το ασανσέρ.

Το παράδοξο των τροφίμων και το πλαφόν-φάντασμα

Εξοργιστική είναι η κατάσταση στα τρόφιμα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 4,1% τον τελευταίο μήνα. Το παράδοξο; Αυτή η αύξηση σημειώθηκε σε μια περίοδο που ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 20 λεπτά και υποτίθεται ότι ισχύει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Το ερώτημα που προκύπτει αμείλικτο είναι: Ποιος κέρδισε από τη μείωση του φόρου; Σίγουρα όχι ο καταναλωτής, καθώς η μείωση του μεταφορικού κόστους δεν πέρασε ποτέ στο ράφι, αλλά παρέμεινε ως υπερκέρδος σε συγκεκριμένους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συντάξεις: αναπροσαρμογή 1,4% σε περιβάλλον ακρίβειας

Η εικόνα και για τους απόμαχους της δουλειάς είναι ακόμα πιο απογοητευτική. Η μέση πραγματική αναπροσαρμογή στις συντάξεις φέτος ήταν μόλις 1,4%, καθώς από το συνολικό κονδύλι των 34 δισ. ευρώ διατέθηκαν μόνο 475 εκατ. για αυξήσεις.

Η ακτινογραφία της κοροϊδίας:

1. Επικουρικές: Για τέταρτη συνεχή χρονιά, 1,4 εκατομμύριο δικαιούχοι είδαν μηδενική αύξηση.

2. Προσωπική διαφορά: Περίπου 700.000 παλαιοί συνταξιούχοι είδαν μια οριακή αναπροσαρμογή της τάξης του 1,2%.

3. Φορολογική ασφυξία: Για τις κύριες συντάξεις μέχρι 890 ευρώ, δεν υπήρξε καμία τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Το αφορολόγητο έμεινε στάσιμο, με αποτέλεσμα η εφορία να “ροκανίζει” το όποιο μικρό κέρδος από την αναπροσαρμογή του 2,4%.

Προβλέψεις-σοκ: Το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

Οι προβλέψεις για το σύνολο του έτους μοιάζουν καταστροφικές. Το ΔΝΤ “βλέπει” πληθωρισμό στο 3,5%, ενώ η ανάπτυξη (ΑΕΠ) αναμένεται να κατρακυλήσει κάτω από το 1,8%. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτή η αναιμική ανάπτυξη στηρίζεται αποκλειστικά στο Ταμείο Ανάκαμψης, του οποίου οι πόροι τελειώνουν, χωρίς να έχουν αφήσει μόνιμο αποτύπωμα στην πραγματική οικονομία.

Είναι φανερό ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια “τέλεια καταιγίδα“. Με τις φοροελαφρύνσεις να αφορούν λιγότερους από τους μισούς ασφαλισμένους και την ακρίβεια να καλπάζει, η “τσέπη” των Ελλήνων παραμένει η μόνιμη δεξαμενή από την οποία η κυβέρνηση αντλεί πλεονάσματα, την ώρα που η κοινωνική πλειοψηφία βυθίζεται στη φτώχεια.

