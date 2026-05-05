Καιρός: Η ατμόσφαιρα επανορθώνει το «λάθος» της Πρωτομαγιάς

Η Πρωτομαγιά παραδοσιακά αποτελεί για την Ελλάδα το σύμβολο της οριστικής επικράτησης της άνοιξης, όμως φέτος η φύση είχε άλλα σχέδια, αναγκάζοντάς μας να «ξεθάψουμε» εσπευσμένα μπουφάν και παπλώματα.

Μετά από αυτή την ιστορική ψυχρή εισβολή, η ατμόσφαιρα φαίνεται πως ζητά «συγγνώμη» και επανορθώνει το λάθος της, επαναφέροντας τον καιρό στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Είναι η στιγμή που τα καλοριφέρ κλείνουν οριστικά και οι προετοιμασίες για τα κλιματιστικά ξεκινούν, αφού ο ήλιος παίρνει ξανά τα ηνία σε ολόκληρη τη χώρα και η θερμοκρασία… την ανηφόρα.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος με τον ήλιο σε γενική κυριαρχία και μόνο κάποιες παροδικές νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα ορεινά, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου ίσως σημειωθούν κάποιες βροχές, ενώ λίγα ψιλόβροχα ενδέχεται να εμφανιστούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες επιμένουν για μία ακόμα ημέρα έως τα 5 μποφόρ, με το Αιγαίο και ειδικά την περιοχή των Δωδεκανήσων να φτάνει τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε ραγδαία άνοδο, ξεπερνώντας τοπικά τα φυσιολογικά επίπεδα, φτάνοντας τους 20-21°C στη νησιωτική χώρα, τους 23°C στην ηπειρωτική και τους 24-26°C σε Αττικοβοιωτία, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 25-26°C, ενώ και στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό θα είναι ανοιξιάτικο με το θερμόμετρο στους 24-25°C και ανέμους γενικά ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Η συνέχεια προμηνύεται ακόμα πιο θερμή, καθώς η άνοιξη ξεδιπλώνεται σε όλο της το μεγαλείο με σταδιακή άνοδο που θα μας οδηγήσει σε τοπικά 28άρια.

Μια θερμή εισβολή βρίσκεται καθ’ οδόν για τη νέα εβδομάδα με την επικράτηση νοτιάδων, κάνοντας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ιδανικό για τις πρώτες σοβαρές εξορμήσεις στις παραλίες. Μοναδική παραφωνία θα είναι η σκόνη που θα κάνει την εμφάνισή της στην ατμόσφαιρα από την Πέμπτη, θυμίζοντάς μας ότι η άνοιξη είναι πλέον εδώ και το καλοκαίρι είναι προ των πυλών.

