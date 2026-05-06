Φονικό στην Κρήτη: Το τροχαίο του ’23 στοίχειωνε τον 54χρονο – Η ενέδρα θανάτου στον 21χρονο, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη (Photos/Videos)

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η υπόθεση φονικής ενέδρας που στήθηκε στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο, με θύμα έναν 21χρονο άνδρα. Ο 54χρονος δράστης στοχοποίησε τον νεαρό, θεωρώντας τον υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του, τρία χρόνια νωρίτερα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές τον 21χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Λίγη ώρα μετά το περιστατικό, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του, παραδίδοντας παράλληλα και το όπλο του εγκλήματος.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το cretalive.gr, για την υπόθεση συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί με τον δράστη στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε τον 21χρονο.

Η φονική ενέδρα

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 5/5. Ο 54χρονος φέρεται να προκάλεσε σύγκρουση με το όχημα του θύματος, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσει. Αφού οι δύο άνδρες βγήκαν από τα οχήματά τους, ακολούθησε ένταση, με τον 21χρονο να προσπαθεί να απομακρυνθεί.

Τότε, ο 54χρονος τον πυροβόλησε τέσσερις φορές στον θώρακα, με αποτέλεσμα ο νεαρός να καταρρεύσει στο οδόστρωμα. Οι πυροβολισμοί καταγράφηκαν και σε ηχητικό ντοκουμέντο, από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή.

Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο ΠΑΓΝΗ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι προηγούμενες εντάσεις ανάμεσα σε δράστη και θύμα

Μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος εγκατέλειψε το σημείο με το αγροτικό του όχημα και στη συνέχεια εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία, όπου και παραδόθηκε. Ακολούθως οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου για προανάκριση.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να δεχόταν κατά καιρούς απειλές από τον δράστη, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση στο παρελθόν.

Κατά τις ίδιες πηγές, στο παρελθόν είχε σημειωθεί περιστατικό επίθεσης σε βάρος του, όταν άτομο με κουκούλα τον είχε πλησιάσει και τον είχε χτυπήσει, ενώ είχε καταγραφεί και απόπειρα δολοφονίας του 54χρονου εναντίον του τα Χριστούγεννα του 2024.

Το τροχαίο δυστύχημα του 2023

Η αφετηρία της υπόθεσης εντοπίζεται στο τραγικό τροχαίο της 20ής Οκτωβρίου 2023 στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου. Τότε, το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος μοναχογιός του 54χρονου, ως συνοδηγός, και το οποίο οδηγούσε το 21χρονο θύμα της σημερινής επίθεσης, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, κινείτο με υψηλή ταχύτητα, γεγονός που οδήγησε στην απώλεια ελέγχου. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για περίπου 20 ημέρες, πριν καταλήξει στις 8 Νοεμβρίου 2023.

Ο θάνατος του 17χρονου είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, ενώ το σχολείο του είχε κάνει λόγο για μαθητή με ήθος και ιδιαίτερη παρουσία. Η οικογένειά του είχε προχωρήσει σε συμβολική πρωτοβουλία, κατασκευάζοντας πρότυπη στάση λεωφορείου κοντά στο σχολείο του στο Γάζι, τόσο για λόγους ασφάλειας, όσο και ως υπενθύμιση προσοχής στους δρόμους.

Ο πατέρας του 17χρονου πάντα θεωρούσε τον 21χρονο υπαίτιο για το δυστύχημα.

Κατέρρευσε η μητέρα του 21χρονου

Ανατριχίλα προκάλεσε η στιγμή που η μητέρα του 21χρονου έφτασε στο σημείο της δολοφονίας και αντίκρισε το παιδί της νεκρό.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε τοπικά Μέσα και στη συνέχεια κατέβηκε από το διαδίκτυο, η γυναίκα ακουγόταν να καταρρέει και να φωνάζει «το παιδί μου» και «ποιος το πυροβόλησε», ενώ αστυνομικοί και παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τη συγκρατήσουν.

