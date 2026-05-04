ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 17:51
«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

Φράκαραν τα σοκάκια στα γραφικά χωριά της ακτής του Αμάλφι στην Ιταλία το τελευταίο διάστημα, καθώς ορδές τουριστών που κυκλοφορούν φτάνουν τους κατοίκους στα όρια αντοχής τους, αφού κυριολεκτικά αδυνατούν να βγουν από τα σπίτια τους.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας και την έναρξη της θερινής περιόδου, στενά σοκάκια και ιστορικοί οικισμοί στην περιοχή, που ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1997 και θεωρείται από τους ωραιότερους προορισμούς της Ιταλίας, μετατρέπονται σε ασφυκτικά γεμάτους διαδρόμους τουριστών και ντόπιων, δημιουργώντας εικόνες που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «τριτοκοσμικές», γράφει ο Telegraph.

Εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους οι ντόπιοι

Ιδιαίτερα στο Ποζιτάνο, το απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς θέρετρο της Τυρρηνικής θάλασσας, που αποτελεί και πόλο έλξης celebrities, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν ένα «κύμα τουριστών» να κατακλύζει κάθε διαθέσιμο εκατοστό των δρόμων.

@taikurtoliau Traffic jam in Positano… 😂🍋🇮🇹 #amalfi#amalficoast#positano#travel#taikurtoliau ♬ Sara "perche" ti amo – The Italians

Επισκέπτες με σακίδια και κάμερες κινούνται με δυσκολία μέσα από τα στενά περάσματα, συχνά εμποδίζοντας πλήρως τη διέλευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κάτοικοι αναφέρουν ότι εγκλωβίζονται κυριολεκτικά στα σπίτια τους, ανήμποροι να κινηθούν ελεύθερα.

Ουρές και συμφόρηση στο Αμάλφι

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στο Αμάλφι, όπου ουρές επισκεπτών σχηματίζονται από τα λιμάνια μέχρι το εσωτερικό της πόλης, με τα φέρι να αποβιβάζουν συνεχώς νέους τουρίστες.

Το φαινόμενο του λεγόμενου στην Ιταλία «mordi e fuggi» – δηλαδή του ημερήσιου τουρισμού με πενιχρή κατανάλωση στα ντόπια καταστήματα – εντείνει τις αντιδράσεις, καθώς αυξάνει την πίεση χωρίς ουσιαστικό οικονομικό όφελος για την τοπική κοινωνία.

Τριτοκοσμικές εικόνες, λέει πρώην δήμαρχος

Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο, Σαλβατόρε Γκαλιάνο, έκανε λόγο για «σκηνές βγαλμένες από τον Τρίτο Κόσμο», υπογραμμίζοντας ότι οι υποδομές της περιοχής δεν μπορούν να υποστηρίξουν τέτοια μαζική προσέλευση τουριστών.

Όπως σημειώνει, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph,  «οι δρόμοι είναι στενοί και όταν μπλοκάρονται επικρατεί χάος», καλώντας παράλληλα σε αυστηρότερη ρύθμιση της κίνησης κρουαζιερόπλοιων.

Πανευρωπαϊκό φαινόμενο ο υπερτουρισμός

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στο Αμάλφι. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, δημοφιλείς προορισμοί αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Στη Βενετία, η υπερσυγκέντρωση επισκεπτών αποτελεί διαχρονικό ζήτημα, ενώ στη Βαρκελώνη οι κάτοικοι έχουν προχωρήσει σε διαδηλώσεις, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση των ενοικίων λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Παράλληλα, το Ντουμπρόβνικ βιώνει εκρηκτική τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς φιλοξένησε γυρίσματα της της σειράς Game of Thrones.

Το δίλημμα της βιωσιμότητας

Παρά τη σημαντική οικονομική συμβολή του τουρισμού, το φαινόμενο του υπερτουρισμού εγείρει πλέον σοβαρά ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των δημοφιλών προορισμών.

Η ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μοιάζει ολοένα και πιο δύσκολη και η Ακτή του Αμάλφι αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της κρίσης.

