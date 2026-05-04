Ο 15χρονος Βίκτωρ «μετράει τα άστρα»: Ο Έλληνας μαθητής που συνεργάζεται με τη NASA με όνειρο να συνδυάσει την Ιατρική με την Αστροφυσική

Λαμπρό διαφαίνεται το μέλλον για τον 15χρονο Βίκτωρα Γιαννικόπουλο, ο οποίος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη χαράξει μια εντυπωσιακή πορεία στον χώρο των επιστημών. Με συμμετοχές και διακρίσεις σε διαγωνισμούς, ο 15χρονος μαθητής συνεργάζεται με τη NASA, αναπτύσσοντας μια ιδέα που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη φυσική συνέχεια των ιστορικών αποστολών Voyager του 1977. Ο ίδιος οραματίζεται να ενώσει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κλάδους: Την Ιατρική και την Αστροφυσική.

Μιλώντας στο Action 24, ο Βίκτωρ ανέφερε ότι ξεκίνησε να λαμβάνει μέρος σε επιστημονικούς διαγωνισμούς ήδη από τα 13 του χρόνια. Αναφερόμενος στη συνεργασία του με τη NASA, εξήγησε: «Υπάρχουν διάφοροι κλάδοι στη φυσική και ένας τομέας είναι η κβαντική όπου μιλάει για τον μικρόκοσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια και όχι για τα καθημερινά πράγματα. Και έτσι ασχολήθηκα με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο. Στην ουσία είναι μια αποστολή που ασχολούμαι μαζί με τη NASA και σκοπεύουμε να την υλοποιήσουμε μέχρι περίπου το 2035. Συνεργάζομαι μαζί της, είχα καταθέσει την ιδέα και την δέχτηκαν και έτσι είμαστε σε μία επικοινωνία για την υλοποίηση. Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που, στην ουσία, είναι η συνέχεια των αποστολών Voyager. Βέβαια, με καλύτερη τεχνολογία γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του ‘70. Χρησιμοποιούμε την καινούργια τεχνολογία για να μπορέσουμε σε μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή όπου βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον Αστερισμό της Καμηλοπάρδαλης».

Αναφερόμενος στα πρώτα του ερεθίσματα, ο ίδιος αποδίδει σημαντικό ρόλο στο οικογενειακό του περιβάλλον: «Χάρις στους γονείς μου, γιατί από μικρή ηλικία μού διάβασαν για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα».

Για το μέλλον του, ο Βίκτωρ δηλώνει ξεκάθαρα τις επιδιώξεις του: «Θα ήθελα να συνδυάσω την Ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, μαζί με την Αστροφυσική, και να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που τα συνδυάζει. Γιατί το μέλλον με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός Ιατρικής με Αστροφυσική».

Διάκριση για έρευνα στην υγεία

Πρόσφατα, ο 15χρονος απέσπασε βραβείο σε διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, χάρις στην ερευνητική του δουλειά.

Όπως εξήγησε: «Εδώ και καιρό ασχολούμαι με μία μελέτη, μία έρευνα που κάνω με ασθενείς οι οποίοι έχουν “καρκινοπάθεια”. Έχουμε δημιουργήσει κάποια δομημένα ερωτηματολόγια αλλά ανώνυμα, έχουμε πάρει κάποια δεδομένα και προσπαθούμε να βρούμε αν τελικά ο καρκίνος, και αν επηρεάσουμε τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, μπορεί στην ουσία να επηρεάσει την εμφάνιση κακοήθειας. Γιατί αναρωτιέμαι αν τελικά τα μοτίβα που κάνουμε και αν τα αλλάξουμε -γιατί όλη μας η ζωή είναι μοτίβα, από τα πιο μεγάλα όπως είναι το σύμπαν μέχρι τα καθημερινά. Αναρωτιέμαι αν επηρεάσουμε αυτά τα μοτίβα, αν μπορεί να οδηγήσει σε ασθενείς που έχουν “καρκινοπάθεια”».

Η καθημερινότητα

Η καθημερινότητά του δεν διαφέρει ριζικά από εκείνη των συνομηλίκων του, αν και περιλαμβάνει επιπλέον απαιτήσεις. Όπως σημείωσε: «Η καθημερινότητά μου είναι όπως όλων των παιδιών, ξυπνάω και πάω στο σχολείο. Απλά όταν γυρνάω είναι λίγο διαφορετικά. Κάνω τα μαθήματά μου, τις υποχρεώσεις μου, αλλά θα αφιερώσω και έναν μικρό χρόνο για να ασχοληθώ με την παρουσίαση που έχω να κάνω, με τις αποστολές που προανέφερα με την NASA. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι τόσο».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι στην αρχή ένιωθε πίεση, ωστόσο η στάση του έχει αλλάξει: «Στην αρχή είχα άγχος. Αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Έχω καταλάβει πλέον πως δεν χρειάζεται να αγχώνομαι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο σχολικό του περιβάλλον: «Το σχολείο που είμαι, επειδή γενικότερα είναι ένα σχολείο που θέλει να προάγει τους μαθητές προς την αριστεία, είναι πολλοί που επιλέγουν αυτές τις επιστήμες, δηλαδή τα μαθηματικά, τη φυσική. Δεν λέω ότι ξέρουν τα πάντα από μαθηματικά, αστροφυσική, αλλά πιστεύω ότι έχουμε κάποια κοινά πράγματα».

«Η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει την εκπαίδευση, έχουμε μείνει πίσω»

Την ίδια ώρα, ο 15χρονος Βίκτωρ εξέφρασε επιφυλάξεις για τις ακαδημαϊκές δυνατότητες της χώρας, συγκρίνοντάς τις με εκείνες του εξωτερικού: «Η Ελλάδα, αν και είναι μια πολύ ωραία χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν οι ξένες χώρες, όπως η Αγγλία και η Αμερική. Πρέπει η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα, ενώ η Αγγλία και η Αμερική παρέχουν τομείς που μπορούν να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο».

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα, προσθέτει: «Ο τομέας της εκπαίδευσης είναι πολύ πίσω. Δηλαδή αν συγκρίνετε τα ακαδημαϊκά τμήματα στο εξωτερικό με την Ελλάδα, θα δείτε ότι απέχουν χιλιόμετρα. Θέλουμε πάρα πολλά χρόνια για να πούμε ότι φτάνουμε σε ένα επίπεδο».

Ωστόσο, δεν έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του: «Δεν έχω αποφασίσει πού θα πάω (σ.σ. για σπουδές). Απλά θεωρώ ότι χώρες σαν την Αγγλία και την Αμερική, που είναι κορυφαίες στον τομέα της εκπαίδευσης, μπορούν να μου προσφέρουν παραπάνω πράγματα από άλλες χώρες. Αυτό ξέρω».

Η ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη και τους πολέμους του μέλλοντος

Κλείνοντας, ο 15χρονος διατυπώνει έναν προβληματισμό για τις επιπτώσεις της τεχνολογίας, κάνοντας αναφορά και σε ιστορική ρήση: «Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν. Ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε… Τον είχαν ρωτήσει “πώς θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος;” και εκείνος απάντησε πως δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, αλλά ξέρουμε πως ο τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον, με τη σημερινή τεχνολογία, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο τρίτος παγκόσμιος να είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, ίσως, αν δεν θέσουμε εχθές όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς το ανθρώπινο είδος».

