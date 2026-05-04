Μονοκινητήριο αεροσκάφος έπεσε πάνω σε πολυκατοικία στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας (Video)

Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι τρεις να τραυματιστούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών δικτύων.

Σε βίντεο που μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης καταγράφεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος και συντρίβεται σε πολυκατοικία στη συνοικία Σιλβέιρα του Μπέλο Οριζόντε.

Um avião de pequeno porte atingiu um prédio residencial em Belo Horizonte nesta segunda-feira.



Um avião de pequeno porte atingiu um prédio residencial em Belo Horizonte e ficou completamente destruído. O acidente deixou uma pessoa morta, outra em estado grave e três feridas. As causas da queda ainda estão sendo investigadas.



Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο πιλότος του Embraer ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.

