Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.

Με το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα θα ξεκινήσω την κουβέντα μας.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι o πρώην πρωθυπουργός επανήλθε στις… εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το μανιφέστο του είναι γεμάτο κοινοτοπίες και γενικότητες που θα μπορούσε να τις υπογράψει οποιοσδήποτε άλλος, από τον Νίκο Ανδρουλάκη π.χ. μέχρι και – γιατί όχι; – τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Καμιά φρέσκια ιδέα για τις νέες τεχνολογίες, που ήδη καθορίζουν την εποχή μας και σε λίγο θα τη ρυθμίζουν στον απόλυτο βαθμό.

Καμιά διέξοδος για τη νέα γενιά, για την οποία διατυπώνει συνταγές που γεννήθηκαν ακόμη και τη δεκαετία του 1970 και έχουν απορριφθεί ως προβληματικές, όπως η ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια.

Τίποτα που θα μπορούσε να δώσει νόημα στην πολιτική και να φρενάρει την απολιτίκ συμπεριφορά που επιλέγει όλο και περισσότερος κόσμος.

Χωρίς πρόταση για τη δημόσια Υγεία, που χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο από αυτό που ξέρουμε.

Ξεπετάει με μια άνευ σημασίας αναφορά όλα όσα συγκλονιστικά συμβαίνουν στον διεθνή περίγυρό μας.

Δεν έχει καμιά πρόταση για το μεταναστευτικό, τα εθνικά θέματα, την Ευρώπη και την έλλειψη ηγεσιών, την ευρύτερη περιοχή μας, το ενεργειακό και, κυρίως, τη θέση και την πολιτική της Ελλάδας σε αυτό το πολύπλοκο περιβάλλον. Τίποτα δηλαδή για τα θέματα που έχουν τινάξει στον αέρα τα πολιτικά συστήματα και τις διεθνείς ισορροπίες.

Αδιάφορο κείμενο, γραμμένο από ορισμένους – όχι όλους – καθηγητές που δεν έχουν τίποτα καινούργιο να πουν εκτός από χιλιοειπωμένες διαπιστώσεις και αναλύσεις σκουριασμένες από την πολλή χρήση.

Γυρολόγοι, μυαλοπωλητές

Όσο για το «περιβάλλον» που τον συμβουλεύει; Εκεί θα βρούμε γυρολόγους μυαλοπωλητές, όπως ο Μαραντζίδης και εσαεί τελειωμένους πολιτικά συνεργάτες, όπως ο Καρτερός, αλλά και φοβικούς συνεργάτες, δικηγόρους κ.λπ., που αρέσκονται να λειτουργούν στο παρασκήνιο αντί να βγαίνουν δημόσια για να πείσουν, και γλείφτες δημοσιογράφους, που ξεφτιλίζονται γράφοντας «ωσαννά» πριν περάσουν στο ανάθεμα.

Η πρώτη κίνηση του Τσίπρα είναι εντελώς αδιάφορη. Με δεδομένο και το πρόσφατο παρελθόν, θυμίζει το (παραποιημένο) ρητό που αποδίδεται στον Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Αυτός βαδίζει από αποτυχία σε αποτυχία με αμείωτο ενθουσιασμό». Βέβαια το σωστό είναι: «Η επιτυχία είναι να προχωράς από αποτυχία σε αποτυχία χωρίς να χάνεις τον ενθουσιασμό σου».

Στην περίπτωση του Τσίπρα βέβαια το ερώτημα είναι αν του έχει απομείνει ενθουσιασμός.

Για την επόμενη κίνηση, που αφορά τα πρόσωπα, μένει να τα δούμε – και θα επανέλθω.

Το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η… καλή διάθεση

Πολύ σκληρή και απαξιωτική η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του Σκάι με τίτλο «η τελευταία μπλόφα», που αρχίζει σήμερα. Περίσσεψαν οι σκληροί χαρακτηρισμοί για τις συγγραφείς του βιβλίου στο οποίο βασίζεται και το ντοκιμαντέρ των Ελένης Βαρβιτσιώτη και Σοφίας Δενδρινού.

Θα διαπιστώσουμε αν έχει δίκιο στο σύνολο της ανάρτησής του, ή σε επιμέρους σημεία, όταν θα παρακολουθήσουμε το αφιέρωμα.

Τώρα, γιατί η διοίκηση του Σκάι και συγκεκριμένα ο Ζούλας, επέλεξε την χρονική στιγμή που εξαγγέλλει το κόμμα ο Τσίπρας για να προβάλει το ντοκιμαντέρ, ανάγεται στην… καλή διάθεση που έχει γενικώς για όλους!

Η Σία και το άσμα του Ρέμου

Μιας και είμαστε στο περιβάλλον Φαλήρου να σας πούμε ότι η τελευταία πράξη στο σίριαλ «μένω – φεύγω» της Σίας Κοσιώνη, θα παιχτεί στην συνάντησή της με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Μπορεί να μείνει, μπορεί να πάει σε άλλο κανάλι, μπορεί να πει δελτίο, μπορεί να κάνει και μόνο εβδομαδιαία εκπομπή.

Και όπως λέει ο Ρέμος στο άσμα: «Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, Μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ, Μπορεί σε σένα να ανοιχτώ, Μπορεί στον εαυτό μου να κλειστώ, Μη μου ζητάς να ορκιστώ»!

Ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά

Με τροπολογίες δεν γίνεται πολεοδομικός σχεδιασμός – είτε είναι στις προς την σωστή, είτε προς την λάθος κατεύθυνση – αν το ΥΠΕΝ δεν πιέσει τα γραφεία που έχουν αναλάβει τις χωροταξικές μελέτες και τα οποία έχουν πάρει αμέτρητα χρήματα, και δεν έχουν τελειώσει τίποτα, ενώ πάνε από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Όχι 32% δεν θα πάρει η ΝΔ, αλλά και το 22%, θα θεωρηθεί επιτυχία.

Αλήθεια ξέρει ο πρωθυπουργός – ή ας τον ενημερώσει ο Παπασταύρου– ότι ένα «γραφείο μελετών Σαμαρά» που έχει πάρει σχεδόν όλες τις μελέτες τις χωροταξικές -και όχι μόνο – δεν έχει ολοκληρώσει σχεδόν καμία;

Αλλά μάλλον, «άλλα τα μάτια του λαγού»…

Η «ζημιά» με Καραμανλή έγινε

Περισσεύουν αυτές τις μέρες οι εικασίες, οι φήμες και οι ερμηνείες για το εάν θα πάει ο Κώστας Καραμανλής στο συνέδριο, τι θα πει ή δεν θα πει αν πάει και τι θα σημαίνει τούτη ή η άλλη εκδοχή των πραγμάτων.

Ωστόσο, όλα αυτά έχουν πλέον μικρή σημασία.

Έτσι όπως εξελίχθηκε το θέμα, ό,τι και να κάνει ο Καραμανλής το μήνυμα είναι πως η απόσταση, το χάσμα και οι διαφωνίες που έχει με την κυβέρνηση, έγιναν εμφανείς και μόνο με αυτή τη σεναριολογία.

Ό,τι κι αν συμβεί δηλαδή, η ζημιά έχει γίνει:

Αν πάει και δεν μιλήσει, η σιωπή θα εκληφθεί ως σαφής αποδοκιμασία στην ηγεσία.

Εάν πάει και μιλήσει, θα πει αυτά που λέει τους τελευταίους μήνες ή και την τελευταία διετία, όπερ σημαίνει ότι θα ρίξει «μπόμπα» στο συνέδριο.

Αν δεν πάει θα προφανής αποδοκιμασία για την πορεία που έχει πάρει η ΝΔ επί Μητσοτάκη.

Ο Δένδιας και οι φιλοδοξίες του

Ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει, λέει, στο τελευταίο μεγάλο προσυνέδριο της ΝΔ, το ερχόμενο Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη.

Η αγωνία του Μαξίμου και όχι μόνο είναι συγκρατημένη, αλλά και δεδομένη. Ο υπουργός Άμυνας θα εμφανιστεί σε ένα κομματικό ακροατήριο με αρκετά έντονη επιφύλαξη για κυβερνητικές πολιτικές και επιπλέον σε μία περιοχή που σαρώνουν τρόπον τινά σχηματισμοί, όπως η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου και πιθανόν το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Το ότι ο Δένδιας θα θελήσει να πάρει… πόντους στο εσωκομματικό πεδίο είναι μάλλον εκ των ων ουκ άνευ. Έστω κι αν χρειαστεί να απευθυνθεί στο εθνικό φρόνημα σε μία κομματική εκδήλωση…

Το άγχος του ΠΑΣΟΚ για τα γκάλοπ

Στον… πυρετό της επιστροφή του Τσίπρα είναι το ΠΑΣΟΚ.

Όλες οι κινήσεις της ηγεσίας είναι πώς θα αντιμετωπιστεί ο πρώην πρωθυπουργός, με ένα κύριο στόχο: Στα πρώτα γκάλοπ άμα τη εμφανίσει του Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να είναι έστω… και μία ψήφο πάνω από το νέο κόμμα – ήτοι να διατηρήσει τη δεύτερη θέση, που έχει από τον καιρό της κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Βέβαια, οι μεταγραφές που γίνονται (Φαραντούρης και άλλοι) έχουν σημασία, αλλά μένει να φανεί πόσο «δίνουν» στο ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι δεν πετάνε και τη σκούφια τους στο κόμμα με την επιλογή Βαρδακαστάνη για τη θέση του γραμματέα. Μάλιστα λέγεται υπήρχε στο τραπέζι και η πολύ λογική κίνηση να αναλάβει μεταβατικά ως τις εκλογές ο έμπειρος Κώστας Σκανδαλίδης, που χειρίζεται και τη διεύρυνση και από κάλπες – χωρίς πάντως να το έχει ζητήσει το ίδιο το ιστορικό στέλεχος. Αλλά για ακατανόητους λόγους ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπέρασε την ιδέα.

Σενάρια σύμπραξης φουντώνουν ανάμεσα σε μεγάλους παίκτες

Συγκεκριμένες διεργασίες φαίνεται πως «τρέχουν» κάτω από το ραντάρ στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, με δύο ονόματα να κυριαρχούν στις συζητήσεις των τελευταίων ημερών: η Σκλαβενίτης και η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Παρά το γεγονός ότι επισήμως δεν επιβεβαιώνεται τίποτα, στην αγορά επιμένουν ότι έχουν υπάρξει τουλάχιστον ανεπίσημες επαφές –όχι απαραίτητα για ένα «κλασικό» deal εξαγοράς, αλλά περισσότερο για διερεύνηση συνεργειών σε κρίσιμους τομείς όπως οι προμήθειες και τα logistics. Το σκεπτικό, όπως λέγεται, είναι απλό: το αυξημένο κόστος λειτουργίας και ο έντονος ανταγωνισμός πιέζουν ακόμη και τους ισχυρούς να αναζητήσουν νέες φόρμουλες.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι μια πλήρης συγχώνευση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη –αν όχι απίθανη– λόγω μεγέθους και ανταγωνιστικών ισορροπιών. Ωστόσο, πιο «ευέλικτες» μορφές συνεργασίας δεν αποκλείονται, ειδικά σε back-end λειτουργίες που δεν είναι ορατές στον καταναλωτή αλλά επηρεάζουν καθοριστικά τα περιθώρια κέρδους.

Κάποιοι πιο τολμηροί μιλούν ακόμη και για ένα πιλοτικό μοντέλο κοινών υποδομών σε επιλεγμένες περιοχές, αν και αυτό προς το παρόν παραμένει σε επίπεδο σεναρίων. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι δύο τόσο μεγάλοι παίκτες ακούγονται στην ίδια πρόταση, αρκεί για να κρατά ζεστό το ενδιαφέρον της αγοράς.

Ανεβαίνει για τα καλά ο επενδυτικός πυρετός στην Άμυνα…

Κατά πολλούς οι επενδύσεις στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας θα είναι το επόμενο RRF για την ελληνική οικονομία. Ενδεικτικό της δυναμικής που αναπτύσσει ο κλάδος στην εγχώρια επιχειρηματικότητα είναι η «βροχή» των επενδυτικών κινήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα. Η σημαντικότερη ήταν σίγουρα το mega deal που ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Airbus με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστή η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 90% της Superior Air από το EFA GROUP, με στόχο την ενίσχυση την παρουσία του στους τομείς της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής ιπτάμενων μέσων (MRO), της εκπαίδευσης και των εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροσκάφη.

Η επένδυση εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου για διεύρυνση του αποτυπώματός του στον αεροπορικό και αμυντικό τομέα, με έμφαση στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που καλύπτουν όλο το φάσμα, από την τεχνική υποστήριξη έως την εκπαίδευση.

Τέλος τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα στο να πρωταγωνιστεί σε project που έχουν εφαρμογές στον τομέα Άμυνας και όχι μόνο αποτελεί η πρώτη στον κόσμο μη επανδρωμένη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Maritime Surveillance) «Πανόπτης» της ΕΤΜΕ που εγκαινιάστηκα πριν λίγες μέρες στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, που είναι σχεδιασμένη για αποστολές συνεχούς παρακολούθησης και επιτήρησης στο θαλάσσιο πεδίο.

Το έργο ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EDIDP με τη συμμετοχή διεθνών εταίρων και συντονισμό από την ελληνική ΕΤΜΕ.

