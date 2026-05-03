Βαρδακαστάνης: Δεν μπαίνουμε στο παιχνίδι της 2ης θέσης -Στόχος μας το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα

Την πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ ενόψει των επόμενων εκλογών, αλλά και τη στάση του κόμματος απέναντι στις πολιτικές πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα, ανέλυσε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

Σχολιάζοντας στην εκπομπή «10 με τόνο» της ΕΡΤ το πολιτικό μανιφέστο Τσίπρα, και την πρόταση για σύγκλιση σοσιαλδημοκρατία, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

Είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός «είναι ένας πολιτικός που έχει ήδη κριθεί από την κοινωνία τόσο ως κυβερνητική όσο και ως αντιπολιτευτική δύναμη», τονίζοντας ότι κάθε νέα πολιτική προσπάθεια αξιολογείται εκ νέου από τους πολίτες και όχι θεωρητικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για ένωση διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων -σοσιαλδημοκρατίας, Αριστεράς και οικολογίας- αποτελεί ένα πολιτικό εγχείρημα που «μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί στην πράξη», σημειώνοντας πως το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση ρευστότητας και ανακατατάξεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη μεθοδολογία συγκρότησης ενός νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας αιχμές ότι πρόκειται για μια διαδικασία που αναπτύσσεται εκτός των παραδοσιακών κομματικών δομών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν είναι ζητήματα που κρίνονται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά στην πράξη και στην κοινωνία».

Ο κ. Βαρδακαστάνης επανέλαβε ότι η όποια συζήτηση για πολιτικές συνεργασίες ή συγκλίσεις θα κριθεί αποκλειστικά «με βάση την ετυμηγορία των πολιτών και τη σύνθεση της επόμενης Βουλής», αποφεύγοντας να τοποθετηθεί σε υποθετικά σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών.

«Πρώτο το ΠΑΣΟΚ – όχι δεύτερο κόμμα»

Αναφερόμενος στον εκλογικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος ξεκαθάρισε πως η Χαριλάου Τρικούπη δεν επιδιώκει να εμπλακεί σε σενάρια για τη δεύτερη θέση.

«Ο αγώνας μας είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά, για να εγγυηθούμε την πολιτική αλλαγή που ζητά η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού», δήλωσε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι το κόμμα δεν θα εμπλακεί σε «παιχνίδια που θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία», αναφερόμενος στη συζήτηση περί δεύτερης θέσης και πιθανών ανακατατάξεων στον προοδευτικό χώρο.

Μετεκλογικές συνεργασίες

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, ο κ. Βαρδακαστάνης σημείωσε ότι αυτές θα καθοριστούν από την εντολή των πολιτών και το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Το πώς και με ποιους θα συζητήσουμε μετά τις εκλογές θα εξαρτηθεί από την εντολή που θα δώσουν οι πολίτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση ενός ισχυρού πολιτικού προγράμματος που θα τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή.

Για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Αναφορικά με τη διεύρυνση του κόμματος και τη συζήτηση για ένταξη νέων στελεχών, ο κ. Βαρδακαστάνης υποστήριξε ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, με εκατοντάδες στελέχη να εντάσσονται στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ.

«Η διεύρυνση γίνεται στη βάση […] Δεν έχουμε “face control”», σημείωσε, εξηγώντας ότι για τα κορυφαία στελέχη την ευθύνη έχει ο πρόεδρος του κόμματος, ενώ για τα υπόλοιπα ισχύει η λογική της ανοικτής πρόσκλησης, με βασική προϋπόθεση τον σεβασμό στην παράταξη.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί επιλεκτικής κριτικής, τονίζοντας ότι ανάλογες μετακινήσεις στελεχών έχουν υπάρξει και σε άλλα κόμματα.

«Δεν περισσεύει κανείς»

Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης αναφέρθηκε ακόμη στον ρόλο του, αλλά και στη συνολική οργανωτική και πολιτική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ ενόψει της προεκλογικής περιόδου, δίνοντας έμφαση στην ενότητα και τη συλλογική κινητοποίηση του κόμματος.

Όπως τόνισε, ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη θέση του ως «θεσμική και ενωτική», υπογραμμίζοντας ότι προέρχεται από τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών και ότι στόχος του είναι η συμβολή στην οργανωτική ετοιμότητα του κόμματος σε όλη τη χώρα. Επισήμανε ότι η αποστολή του είναι να λειτουργήσει συντονιστικά, μαζί με τα στελέχη σε όλες τις περιφέρειες, ώστε το ΠΑΣΟΚ να παρουσιαστεί ως «μια δυνατή πανστρατιά» στην εκλογική μάχη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει ήδη υπάρξει σαφής πολιτική συμφωνία στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος ως προς τον βασικό στόχο, που είναι η εκλογική νίκη. Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι όλα τα στελέχη έχουν στρατευτεί γύρω από αυτή την επιδίωξη, με κοινή κατεύθυνση και συντεταγμένη δράση.

«Δεν περισσεύει κανείς», είπε κλείνοντας, τονίζοντας πως κάθε στέλεχος πρέπει να έχει ρόλο και συμμετοχή στην προσπάθεια του κόμματος.

