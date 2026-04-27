Βαρδακαστάνης: Η διεύρυνση είναι στο DNA του ΠΑΣΟΚ – Τι απάντησε στο ενδεχόμενο συνεργασίας με Τσίπρα

Μία ημέρα μετά την ανάληψη της θέσης του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης έκανε αναφορά στους στόχους του κόμματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική της διεύρυνσης, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό της παράταξης.

«Το DNA του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι το κόμμα ιστορικά άνοιγε τις πόρτες του σε πρόσωπα και δυνάμεις από ευρύ πολιτικό φάσμα» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Βαρδακαστάνης εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για την εκλογική πορεία του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η σημερινή εικόνα των δημοσκοπήσεων δεν θα είναι η ίδια στη κάλπη.

«Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών δεν θα έχουν καμία σχέση με το δημοσκοπικό τοπίο της εποχής», ανέφερε. Εμείς εκτιμούμε ότι με τη δουλειά που κάνουμε και θα κάνουμε, μπορούμε και θα διεκδικήσουμε την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο» πρόσθεσε.

Τι είπε για τις συνεργασίες

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο συνεργασιών μετά τις εκλογές, ο νέος Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ παρέπεμψε στις αποφάσεις του κόμματος και στην ετυμηγορία της κοινωνίας.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ήταν σαφής, υπογραμμίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την πιθανή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει το συνέδριό του».

Αναφορικά με πιθανά σενάρια συνεργασίας με νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε ότι πρόκειται για υποθετική συζήτηση. «Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον νόμο των πιθανοτήτων. Το κόμμα Τσίπρα δεν υπάρχει. Να υπάρξει, να κριθεί από τις εκλογές και θα το δούμε».

«Δεν μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτο κόμμα για να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε. Μας ενδιαφέρει να είμαστε πρώτο κόμμα για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας», πρόσθεσε, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα γίνει μόνο στη βάση της λαϊκής εντολής και των προγραμματικών συγκλίσεων.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο κ. Βαρδακαστάνης ξεκαθάρισε ότι αυτό αποτελεί απόφαση του προέδρου του κόμματος.

Στο ΠΑΣΟΚ οι γραμματείς του κόμματος δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι με σταυρό προτίμησης και θα πρέπει να αποσυρθεί από τη θέση του γραμματέα.

